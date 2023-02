"Ritrovato un pacco bomba". Scatta l'allarme fuori dall'Ariston

Allarme bomba a Sanremo. Un ordigno rudimentale è stato rinvenuto, secondo quanto si apprende, nella Città dei fiori a circa 500 metri dal teatro Ariston, dove è in corso la kermesse canora. La zona interessata è stata messa in sicurezza e al momento risulta inaccessibile: le forze dell'ordine stanno operando sul posto dopo aver accertato che non esiste il rischio di una deflagrazione. L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un inquietante gesto dimostrativo, in un momento in cui l'attenzione era altissima proprio rispetto alle minacce alla pubblica sicurezza.

Sanremo, ritrovato un pacco bomba

Sarebbe stato un agente di polizia a trovare il pacco per strada. La bomba rudimentale, posizionata una piccola traversa della centralissima via Fiume, si trovava in un borsello con all'interno dei proiettili, forse polvere da sparo e una sorta di miccia o di innesco, a cui mancava una componente per renderlo esplosivo. L'ipotesi che l'ordigno non fosse stato predisposto per colpire nell'immediato sarebbe stata suggerita anche dal fatto che non fosse nascosto ma si trovasse per terra, alla base di un palazzo e accato a uno scooter. In ogni caso, il suo ritrovamento ha fatto scattare un immediato innalzamento delle misure di sicurezza.

L'allarme sicurezza

Il rudimentale pacco bomba si trovata del resto a poche centinaia di metri del teatro Ariston e dal palco di piazza Colombo, dove ogni sera si raduna una folla di persone per assistere alle esibizioni in esterna di alcuni popolari artisti. Al momento non emergono ulteriori dettagli: le forze dell'ordine hanno avviato accertamenti sotto stretto riserbo. I protocolli di sicurezza, a Sanremo, erano già stati incrementati nei giorni scorsi, soprattutto in riferimento al rischio di incursioni da parte di gruppi anarchici in cerca di una vetrina per manifestare a sostegno di Alfredo Cospito e contro il 41-bis.