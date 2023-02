Allarme anarchici a Sanremo, il sindaco: "Saranno prese precauzioni"

È fazioso e pretestuoso negare che le agitazioni anarchiche degli ultimi giorni non rappresentino una minaccia concreta per lo Stato. Le dichiarazioni degli anarchici che minacciano ritorsioni armate in caso di morte di Alfredo Cospito non possono essere sottovalutate, così come non si possono derubricare a vandalismo gli atti incendiari e i sabotaggi. Per queste ragioni il teatro Ariston di Sanremo nelle prossime settimane sarà un sorvegliato speciale. Oltre a eventuali attacchi diretti alla struttura, infatti, si temono sabotaggi ai sistemi di trasmissione, alle antenne e ai ripetitori, gesti dei quali gli anarchici hanno già dimostrato di essere capaci.

" In questo momento è in corso un tavolo a Imperia per il festival con questura, prefetto, polizia municipale e non è escluso che si parlerà anche del rischio di manifestazioni di anarchici. Non mi sento però di creare allarmismi ", ha spiegato il sindaco della città, Alberto Biancheri, in una dichiarazione rilasciata all'Adnkronos in cui rassicura tutti: " Saranno prese tutte le precauzioni affinché il Festival possa svolgersi in un clima di normalità ".

Il timore che gli anarchici possano sfruttare l'eco mediatica dell'evento è alta. D'altronde, il loro obiettivo dichiarato in questo momento è supportare Alfredo Cospito in sciopero della fame contro il 41-bis. Il festival di Sanremo, che per cinque giorni catalizza l'attenzione del pubblico a casa può rappresentare un'occasione per gli anarchici per alzare ulteriormente il tono delle proteste. Pertanto, che attorno al teatro Ariston di Sanremo ci sia così tanta attenzione è più che giustificato, così come sono comprensibili gli eventuali presidi ai sistemi di trasmissione. Il problema è che le azioni anarchiche sono difficilmente intercettabili, per questo motivo Sanremo dovrà essere presidiata con particolare attenzione.

Nelle ultime ore preoccupa anche quanto accaduto al giornalista del Tg2, Stefano Fumagalli, e alla sua troupe, che sono stati aggrediti all'esterno del carcere di Opera mentre svolgevano il loro lavoro da un gruppo di anarchici violenti.