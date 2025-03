Roma, 31enne trovato morto sul divano. Giallo sulle cause: disposta l'autopsia

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia a Roma, dove questa mattina è stato rinvenuto il corpo senza vita di un 31enne all'interno della propria abitazione. Il giovane è stato trovato morto dalla propria fidanzata, che ha immediatamente dato l'allarme. Adesso gli inquierenti indagano per scoprire le cause del decesso.

Secondo le informazioni filtrate sino ad ora, il fatto si è verificato nella mattinata di oggi - domenica 2 marzo - in un appartamento della zona di Nuovo Salario, in via Rodolfo Morandi. La fidanzata ha rinvenuto il compagno esanime sul divano e a nulla sono valsi i suoi tentativi di svegliarlo. A quel punto, compresa la situazione, ha contattato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari dell'Ares 118, che hanno soltato potuto constatare il decesso del 31enne.

A raggiungere la zona anche gli agenti del commissariato Fidene-Serpentara, che hanno ascoltato la versione della fidanzata. La donna ha raccontato di aver raggiunto il fidanzato di mattina. Avendo le chiavi di casa, è entrata, trovando il compagno senza vita sul divano. Insieme ai poliziotti si sono presentati anche gli uomini della scientifica, che hanno immediatamente cominciato a fare i loro rilievi.

Al momento è giallo sulla morte. Gli agenti non hanno rinvenuto alcun segno di effrazione o di colluttazione. Nessuna traccia, inoltre, di sostanze stupefacenti. Anche sul corpo del 31enne, esaminato dal medico legale, non sono stati rinvenuti segni di violenza.

Si tratta di un vero e proprio mistero, ecco perché le autorità competenti di Roma hanno già disposto l', che sarà effettuata nelle prossime ore. Sarà importante determinate quale sia stata l'ora del decesso. Per adesso non si esclude alcuna ipotesi, neppure quella del