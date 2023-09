Roma, tre rom rubano un'auto e poi tamponano i carabinieri: ecco cosa è successo

Dopo un colpo andato a buon fine in un birrificio del Torrino (Roma), una banda composta da tre rom si è data subito alla fuga, procedendo in auto a tutta velocità. Ma i criminali sono andati a scontrarsi contro un'auto dei carabinieri che si trovava al loro inseguimento. I tre malviventi sono stati arrestati, mentre i militari rimasti coinvolti nell'incidente hanno avuto necessità di ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Cosa è accaduto

L'episodio, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali, si è verificato nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 settembre. Dopo il furto commesso all'interno di un birrificio a breve distanza del quartiere Eur di Roma, i tre rom stavano correndo in auto nel tentativo di sfuggire all'arresto. Allertati della situazione, i carabinieri stavano infatti raggiungendo il birrificio nel tentativo di cogliere sul fatto i responsabili.

Le due vetture si sono quindi scontrate in via della Pisana. Per la precisione, la gazzella dei carabinieri è stata presa in pieno dalla vettura su cui viaggiavano i malviventi.

Ad intervenire in soccorso dei colleghi tamponati sono stati gli uomini del Nucleo Radiomobile, accorsi sul posto. I tre rom, che erano riusciti a sottrarre al birrificio denaro contante del valore di circa 1000 euro, sono stati tratti in arresto. A incastrarli anche gli oggetti rinvenuti sulla loro auto, ossia materiale necessario per commettere il furto, come strumenti per lo scasso e passamontagna.

I carabinieri hanno quindi recuperato la refurtiva, restituita al legittimo proprietario, e sequestrato il veicolo. Identificati i tre responsabili, degli uomini di etnia rom domiciliati nel campo nomadi di via di Salone.

I carabinieri in ospedale

Nessuna grave conseguenza a seguito dell'incidente. I carabinieri rimasti coinvolti sono comunque stati accompagnati al pronto soccorso. Uno dei militari è stato trasportato all'ospedale San Camillo, mentre l'altro all'Aurelia Hospital. Le loro condizioni di salute non destano preoccupazioni. Dopo l'arresto, comunque, anche i tre rom sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti.