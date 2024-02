Roma, inseguimento folle sulla Nomentana: estintori lanciati contro i poliziotti

Un'altra notte di follia nella Capitale. Una banda di ladri, in fuga dagli agenti di polizia, ha dato vita a un pericoloso inseguimento durante il quale sono stati addirittura lanciati degli estintori contro le Volanti. La corsa si è poi conclusa senza feriti e uno dei criminali è stato arrestato, mentre altri due sono riusciti ad allontanarsi e a far perdere le loro tracce.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, l'allarme è scattato intorno all'una di notte fra domenica 25 e lunedì 26 febbraio. Gli abitanti del quartiere di Vigne Nuove di Roma sono stati destati da un fragore, verificatosi quando la banda di criminali ha fatto irruzione nel centro commerciale Pewex, sito in via Umberto Barbaro. I tre malviventi hanno infatti distrutto uno degli ingressi del supermercato, riuscendo ad accedere ai locali e a impossessarsi dei registratori di cassa. Ottenuto ciò, gli uomini sono scappati con il bottino, salendo a bordo di una Fiat 500.

Svegliati dal boato, alcuni residenti hanno immediatamente contattato le forze dell'ordine locali, e sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia di Stato. Una volante della Questura si è lanciata all'inseguimento della banda ed è stata raggiunta poco dopo da altre tre "pantere" inviate dalla centrale. Gli agenti sono stati dunque impegnanti in un rocambolesco inseguimento che dal quartiere romano si è poi spostato sul Gra e sulla Nomentana.

Decisi a seminare gli agenti, i criminali hanno prima azionato degli estintori per spruzzare la schiuma sulle Volanti. Poi, terminata la funzione, hanno lanciato uno degli oggetti contro le auto della polizia. La corsa si è poi spostata verso il centro. Gli agenti sono riusciti a intercettare la Fiat 500 guidata dai malviventi all'altezza dell'incrocio fra via Arturo Graf e via Ugo Ojetti, zona Talenti, e a quel punto chi si trovava alla guida dell'auto ha provato a speronare una delle "pantere". Tutto vano. La vettura usata dai ladri è andata fuori strada, e la banda è stata costretta a fuggire a piedi.

L'arresto

Malgrado il pericoloso inseguimento, con tanto di lancio dell'estintore, non si sono registrati feriti. I poliziotti hanno catturato uno dei criminali, mentre gli altri due sono riusciti a dileguarsi. Tradotto in centrale, il fermato è risultato essere un romeno di 29 anni. L'uomo è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.