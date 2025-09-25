Roma, presa la "regina delle ladre". Era latitante da 10 anni: chi è

Dopo una latitanza durata 10 lunghi anni, pare proprio essere al capolinea la carriera della cosiddetta "regina delle ladre": la responsabile, una ragazza genovese di 25 anni, è stata finalmente rintracciata ad Anzio e dichiarata in stato di fermo, e si trova ora dietro le sbarre del carcere romano di Rebibbia.

Sono stati gli uomini della polizia di Stato del Commissariato di Anzio-Nettuno a dare esecuzione al mandato di cattura emesso dalla procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, e a porre fine a un decennio di furti seriali di cui la 25enne si è resa protagonista nell'ultimo decennio.

La sua "carriera" iniziò nell'ormai lontano 2013, quando, cioè, la responsabile aveva appena 13 anni: mentre i ragazzini della sua età si trovavano sui banchi di scuola a studiare, lei muoveva i primi passi in un'attività illecita che le ha permesso di accumulare ricchezze. Decine i colpi messi a segno svaligiando ville e appartamenti nella Capitale e, soprattutto, nell'hinterland romano.

Nonostante il fatto che l'attenzione su di sé da parte degli inquirenti fosse massima, la regina delle ladre è sempre riuscita a sfuggire all'arresto, collezionando una lunga serie di denunce e procedimenti giudiziari a suo carico che si sono accumulati negli oltre 10 anni di carriera. Da qualche tempo le forze dell'ordine erano sulle sue tracce e finalmente, dopo tante indagini e pazienti appostamenti, la sua latitanza si è conclusa sul lungomare di Anzio.

Portata a Rebibbia, dopo la conclusione delle formalità di rito, la 25enne dovrà scontare una lunga pena cumulativa pari a 17 anni, 2 mesi e 14 giorni di reclusione.

Per quanto gli inquirenti siano riusciti a chiudere un'importante pagina di criminalità nel territorio, purtroppo nella Capitale i furti in ville e appartamenti continuano a moltiplicarsi. Quasi in contemporanea con la diffusione della notizia dell'arresto della regina delle ladre, a Conca d'Oro (Roma) è stata infatti sventata dai carabinieri un'incursione in una palazzina sita in Via Val di Lanzo.

Grazie alla segnalazione dei residenti, i militari hanno colto sul fatto un 38enne italiano che tentava di entrare in un appartamento forzando una porta finestra mediante l'ausilio di un grosso cacciavite. Il responsabile, soggetto già noto alle forze dell'ordine, è stato dichiarato in stato di fermo con l'accusa di tentato furto in abitazione.