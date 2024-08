Roma, paura nella metro: gambiano accoltellato durante una lite per il posto a sedere

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora allarme sicurezza nella Capitale, dove questa mattina un gambiano di 28 anni è stato accoltellato a bordo di un convoglio della metro. Il giovane si trova ora ricoverato in gravi condizioni.

Paura nella Metro C

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il fatto si è verificato nel corso della mattinata di oggi, giovedì 8 agosto, intorno alle ore 7.45. Lo straniero si trovava a bordo di un treno della Metro C, quando, all'altezza della stazione di Torre Gaia, la situazione è degenerata. Il 28enne avrebbe cominciato a discutere con due nordafricani, forse egiziani. Il gambiano era appena salito sul convoglio e aveva chiesto ai due ragazzi, che sedevano stravaccati occupando più spazio del consentito, di mettersi composti, così da lasciare spazio anche a lui. Tanto è bastato per scatenare una furiosa lite conclusasi nel peggiore dei modi. I due, infatti, avrebbero reagito con estrema violenza, aggredendo il 28enne.

Prima gli spintoni, poi le armi. A un certo punto uno dei ragazzi avrebbe estratto un coltello e, sotto gli occhi terrorizzati degli altri passeggeri, ha pugnalato il gambiano al torace. Subito dopo l'accaduto, i responsabili si sono dileguati, mentre i testimoni hanno immediatamente contattato i soccorsi.

A raggiungere il treno della Metro C sono stati gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri. Gravemente ferito e barcollante, il gambiano si era accasciato a terra, ed è stato trovato in una pozza di sangue. I soccorritori lo hanno stabilizzato e poi trasportato in ambulanza al policlinico di Tor Vergata, dove è entrato in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, e sarà sottoposto a intervento chirurgico. Stando alle ultime informazioni, tuttavia, non si troverebbe in pericolo di vita.

Presi i responsabili

Dopo aver ascoltato il racconto dei testimoni, i carabinieri si sono subito messi sulle tracce dei responsabili, acquisendo le immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza.

I due ragazzi sono stati fermati dai militari di Tor Bella Monaca, che hanno collaborato con gli carabinieri di Tor Vergata. A quanto pare si tratta di due, sui quali però devono essere fatti degli accertamenti, in quanto non avevano con loro i documenti. Le indagini sono in corso.