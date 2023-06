A Roma si apre un'altra voragine: auto inghiottite, le immagini choc

Il dissesto stradale di Roma colpisce ancora, con altre due vetture inghiottite da una voragine. Una scena raccapricciante alla quale hanno dovuto assistere ieri i residenti del quartiere Africano: le vetture sono letteralmente sprofondate nel suolo, riportando danni.

L'annoso problema

Che la Capitale sia afflitta da tempo da un problema di buche e voragini è ormai ben noto. Viene da chiedersi, però, per quale motivo non si sia ancora provveduto a fare qualcosa. La cronaca romana è piena di incidenti, anche gravi, infortuni e danneggiamenti provocati dal dissesto stradale. I romani denunciano da sempre la situazione, in attesa di avere delle risposte.

Intanto continuano ad accadere fenomeni come questo. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 giugno, causa anche le forti piogge che hanno interessato Roma, si è aperta l'ennesima voragine. La profonda buca è comparsa in via Santa Maria Goretti, proprio di fronte alla chiesa. L'asfalto è letteralmente crollato, trascinando con sé due vetture che si trovavano posteggiate nei pressi del marciapiede: una Smart e Volkswagen Polo.

Immediata la chiamata alle autorità locali, che hanno subito provveduto a mettere in sicurezza la zona. La voragine è larga circa 3-4 metri.

L'intervento

A raggiungere il quartiere, intorno alle ore 17, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo Parioli. Gli uomini in divisa hanno fatto allontanare le persone, delimitando l'area, così da non correre il rischio di incidenti. Sono stati applicati degli appositi nastri per circoscrivere la zona.

Tutta la circolazione sulla strada è stata temporaneamente bloccata, sempre per questioni di sicurezza. Via Santa Maria Goretti risulta dunque chiusa da piazza Addis Abeba.

L'ironia sui social