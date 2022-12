Roma sott’acqua, tornano a galla i vecchi problemi: le buche in città

I nubifragi che hanno colpito nelle ultime ore la città di Roma, oltre ai consueti allagamenti segnalati da decine di interventi dei vigili del fuoco e dai cittadini, hanno fatto riemergere vecchi e atavici problemi che si susseguono spesso e volentieri appena il maltempo picchia un po' più duro: le famose buche in città, a volte piccole altre volte grandi come voragini.

La situazione in città

La denuncia sulla situazione stradale della Capitale arriva da più parti: su Luceverde a via Torrevecchia una parte della carreggiata è stata chiusa e si procede in una sola corsia " a causa del manto stradale danneggiato ". Le buche, però, riguardano tantissime altre strade e corsi dal quartiere Monteverde alla centralissima Via Veneto. Situazione critica anche a via Portuense con il consigliere del Municipio, Marco Palma, che ha chiesto alla polizia stradale di mettere la strada in sicurezza.

Le accuse a Gualtieri

L'emittente laziale Canaledieci ha raccolto le situazioni più critiche segnalate dai romani: asfalto saltato con voragini anche sulle zone periferiche con enormi problemi per rientrare a casa in una situazione, a volte, simile a un campo minato con gli automobilisti che devono prestare particolare attenzione soprattutto nelle ore notturne. " Strade piene di #buche a #Roma dopo la pioggia, gomme su gomme bucate, gommisti felici. Ma chi amministra si inventa inutili domeniche ecologiche buone solo a intrappolare la gente a casa con una rete di trasporto ridicola ", twitta Luca prendendosela anche con l'amministrazione. Un altro utente, ironicamente, twitta che certe buche sono così grandi che " se le prendi sbuchi nelle catacombe di San Callisto ".

"Sempre gli stessi problemi"