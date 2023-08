Roma, tenta di eludere i controlli al concerto di Travis Scott e cade in una buca: grave un ragazzo 14enne

Voleva assistere a tutti i costi al concerto di Travis Scott, in programma ieri al Circo Massimo e, invece, è finito per fare un volo di 4 metri precipitando all’interno di una buca. È questo ciò che è accaduto a un ragazzino di 14 anni di origine romana, nella tarda serata di ieri, dopo che si è arrampicato all’interno del parco archeologico sulla terrazza del Palatino. Il motivo? Voleva eludere i controlli della vigilanza del Parco.

L’intervento per portare il minorenne in salvo

Il ragazzino era in compagnia di altri amici coetanei, almeno tre, e all’arrivo della vigilanza avrebbe tentato la fuga insieme a loro, finendo accidentalmente in una scarpata. Per estrarre il 14enne è stato necessario l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco. Poi, il ragazzino è stato immediatamente trasportato in ambulanza all’ospedale Bambino Gesù in codice rosso. Sul posto, sono, dunque, intervenuti i carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia che hanno identificato il minorenne e lo hanno affidato ai genitori. Adesso il 14enne rischia una denuncia per invasione di terreni o edifici.

Un concerto all’insegna del caos

È successo di tutto nel corso del concerto di Travis Scott al Circo Massimo: nel corso dell’evento, infatti, sarebbero rimaste intossicate ben 60 persone che hanno avvertito sintomi lievi di intossicazione, con occhi e gola irritati e che, dunque, sono state costrette a richiedere l’intervento dei sanitari presenti sul posto. Dalle prime indagini non si esclude che a provocare i diversi malori potrebbe essere stato uno spray al peperoncino spruzzato da uno spettatore durante il concerto, un gesto davvero sconsiderato che avrebbe potuto mettere seriamente a rischio la salute dei fan del rapper. La Polizia di Stato del Distretto di Trevi e del commissariato Celio sta indagando - per il momento - contro ignoti. Nel frattempo, la pagina Instagram Welcome to Favelas ha pubblicato un video inoltrato da un fan che ha partecipato all'attesissimo evento, in cui si nota la gente in stato di agitazione. "Ho visto piangere tre o quattro persone, in più col caos che c'era molti genitori si sono persi i figli, per colpa di questa gente uno non può neanche godersi un concerto, spero che abbiano preso il responsabile", racconta un utente tra i commenti; e ancora, qualcun altro scrive: "Per poco non rimanevo schiacciato da tutti sulle transenne".

“Terremoto a Roma”

Il concerto di Travis Scott ieri sera è stato davvero chiacchieratissimo. In moltissimi, infatti, durante il suo evento si sono chiesti se nella Capitale ci fosse un terremoto e, inoltre, sono anche arrivate tante telefonate ai Vigili del Fuoco. In particolare, molti cittadini nell’area del Circo Massimo e quartieri limitrofi hanno percepito delle vibrazioni e si sono domandati se fossero o meno scosse sismiche: “Qualcuno ha sentito il terremoto a Roma? O l’ho sognato?”, scrive Caterina Balivo su Twitter. Insomma, forse non è proprio un caso se i fan del rapper di Houston vengono chiamati “ragers”.