Tragedia sfiorata al concerto di Travis Scott: spray al peperoncino tra i fan

Oltre 60mila persone si sono date appuntamento ieri sera, 7 agosto, al Circo Massimo di Roma per il concerto del rapper americano Travis Scott, giunto in Italia per presentare dal vivo il suo ultimo lavoro discografico "Utopia". Nelle oltre due ore di spettacolo non sono mancate le sorprese - come l'arrivo di guest star d'eccezione come Kanye West e Drake - l'incursione sul palco di un fan scatenato e persino brutti episodi avvenuti tra il pubblico come l'utilizzo di spray al peperoncino, che ha creato il panico tra la folla.

Panico tra la folla

A registrare quanto avvenuto tra i fan, accorsi al Circo Massimo per assistere allo show del rapper statunitense, sono stati alcuni video condivisi nella notte su Tik Tok e Instagram. In un filmato in particolare, si vede la folla aprirsi e si sentono le urla di alcuni spettatori colpiti dallo spray al peperoncino utilizzato da uno sconsiderato. Nei commenti sotto al post, si legge cosa è successo. " Io stavo attaccato a chi lo ha spruzzato, stavo soffocando", ha scritto un utente rivivendo quel momento, mentre un'altra ha aggiunto: "Mi sono fatta male per le spinte della gente, che scappava ". Un'altra ragazza ancora ha spiegato: " Io ero lontana da dove lo hanno spruzzato ma la gola brucia comunque fortissimo" .

Secondo quanto riportato dal quotidiano Corriere Roma, il panico si è rapidamente diffuso tra i presenti: " Altri riferiscono di essere scappati via scavalcando le transenne; chi era già in prossimità delle ringhiere, invece, ha lamentato l’improvviso arrivo di un gran numero di persone che ha provocato spintonamenti e difficoltà di movimento ". L'episodio non avrebbe, però, provocato conseguenze gravi ai presenti.

Il concerto come un terremoto