Roma Termini, chiede un'indicazione e viene preso a pugni dallo straniero

Ancora violenza nei pressi della stazione di Roma Termini, dove ormai è allarme sicurezza da tempo. Non fanno che ripetersi i casi di aggressione e degrado che interessano la zona, tanto che ormai cittadini ed esercenti sono esasperati e non si sentono più al sicuro.

Quest'oggi, sabato 11 maggio, è arrivata la notizia di un nuovo gravissimo episodio che ha visto come protagonista un uomo di 41 anni, finito in codice rosso in ospedale dopo essere stato brutalmente pestato. Le autorità locali hanno fermato un soggetto di nazionalità romena, e in queste ore stanno cercando di ricostruire la dinamica della vicenda.

Paura a Roma Termini

Secondo quanto riferito sino ad ora, il fatto si è verificato nel corso della serata di ieri, venerdì 10 maggio, intorno alle ore 19.00. Chi ha assistito all'aggressione ha parlato di una scena di una violenza inaudita. A quanto pare la vittima, un 41enne italiano, stava transitando in via Gioberti, a pochissima distanza dalla stazione Termini, quando si è avvicinato a un altro uomo per chiedere un'informazione. In breve tempo la situazione è degerata. L'uomo ha infatti perso le staffe, attaccando il 41enne e assestandogli un pugno in pieno volto.

Colpito in pieno, il 41enne è finito a terra e lì è rimasto, completamente tramortito. Per furtuna chi era presente ha allertato i soccorsi e sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, che hanno trasportato la vittima in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I. Le condizioni dell'italiano sono subito apparse come molto gravi. Il pugno ricevuto, infatti, ha provocato la frattura di alcune ossa craniche superiori.

Stando alle ultime informazioni, il 41enne si trova attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione e versa in gravi condizioni.

Il fermo

A occuparsi del caso sono gli agenti di polizia del commissariato Celio e i colleghi del Viminale, intervenuti in via Gioberti dopo la segnalazione. Dopo aver parlato con i testimoni, i poliziotti si sono subito messi alla ricerca del responsabile, seguendo i suoi spostamenti. Fondamentali le immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza presenti nella zona, che hanno immortalato l'aggressione.

Ad essere fermato alcune ore dopo la violenza alla Borghesiana è un uomo di nazionalità romena di 43 anni. Il soggetto, accusato di lesioni gravi, è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per adesso gli inquirenti non conoscono le ragioni del gesto.

Dal video sembra che il 41enne si sia avvicinato al suo assalitore per chiedere qualcosa, forse una banale informazione, e questo lo ha aggredito, mettendolo knock out con un solo pugno.