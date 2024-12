Roma in tilt tra scioperi e bomba d'acqua. L'esasperazione dei cittadini

Ascolta ora 00:00 00:00

" Non se ne può davvero più ". È disperata la signora Gianna, mentre insieme alla figlia e il genero butta fuori dalla sua cantina a San Giovann,i zona di Roma Sud molto popolosa, secchiate d'acqua. " Guardi qui è tutto allagato e ogni volta la stessa storia - spiega - i tombini non funzionano, nessuno li pulisce, fanno 'due gocce d'acqua' e tutto si allaga" dice esasperata. Oggi però, venerdì 13 dicembre, data giù di per se non molto apprezzata da chi è superstizioso, a Roma non sono scese "due gocce" ma una vera e propria bomba di pioggia iniziata in mattinata e ripresa incessantemente nel tardo pomeriggio che tutt'ora non sta dando tregua alla città, mandando il traffico in tilt già congestionato dagli scioperi e dai lavori per il Giubileo.

Le zone più toccate

Le file nella tangenziale sono infinite, le buche che si sono aperte con la pioggia ancora di più. Si procede a passo d'uomo a San Giovanni, Porta Maggiore, via Prenestina e sul Lungotevere. Ma anche a Roma Nord tra Corso Francia ai Parioli sono fiumi quelli che scorrono trascinando un po' di tutto, dall'immondizia alle foglie degli alberi che creano ancora più problematiche intasando i tombini che non riescono a far defluire l'acqua. La situazione si è anche complicata perché molti semafori, vista la quantità di pioggia, sono andati in tilt. Vengono segnalati soprattutto in zona Colosseo, mentre nelle grandi arterie per l'uscita da Roma come l'Aurelia, l'Aurelia antica e la circonvallazione Gianicolense oltre alla Cassia e la Trionfale le code sono iniziate già dal primo pomeriggio. Al momento in città si registrano allagamenti ma anche diversi incidenti con feriti.

Traffico raddioppiato

Oggi poi per la Capitale è un giorno molto complicato perché il traffico già congestionato dovuto ai cantieri aperti del Giubileo, si è raddoppiato per lo sciopero rendendo impossibile la circolazione.

«Due ore e 45 minuti di traffico dall’Aurelia a Settebagni, arrivavo a Amsterdam». E ancora: «Ci ho messo due ore da Nomentana al Pigneto», «Da piazzale Clodio a viale Ippocrate ci ho messo due ore e venti». Basta andare sui social per rendersi conto della rabbia dei residenti.