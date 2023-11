Roma, uomo tenta di darsi fuoco in sede Inps

Momenti di grande paura si sono vissuti questa mattina, lunedì 6 novembre, in un ufficio dell'Inps situato in via Umberto Quintavalle, zona Tuscolano, a Roma.

Un uomo di circa 60 anni si è improvvisamente cosparso di liquido infiammabile e ha minacciato di darsi fuoco. Per fortuna nulla è accaduto grazie al pronto intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile, del personale del 118 e dei vigili del fuoco che, giunti sul posto dopo una segnalazione, sono riusciti a fare desistere l'uomo dai propri intenti. Una volta messo in sicurezza, il 60enne è stato fatto salire in ambulanza. Qui ha avuto un colloquio con il negoziatore dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma. Successivamente l’uomo è stato condotto al Policlinico di Tor Vergata per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’uomo, apparso fin da subito molto agitato, si era recato nella sede Inps per risolvere un problema legato alla sua pensione. Tutto inutile, però. Gli impiegati che erano di turno in quel momento nella sede Inps gli avrebbero spiegato che non potevano intervenire per sistemare la situazione in quanto quello in cui si trovava non era l'ufficio territorialmente competente.

È bastata questa risposta a far perdere la testa all’uomo. Da quel momento in poi la tensione si è fatta altissima. Alla risposta di rivolgersi altrove, l’uomo fuori di sé ha messo in atto la sconcertante azione. L’utente si è cosparso di liquido infiammabile, probabilmente benzina, e ha minacciato di accedere una fiamma con un accendino. Se fosse riuscito a portare a termine i suoi propositi le conseguenze potevano essere irreparabili.

Per fortuna qualcuno presente nella sede Inps non ha perso la calma ed è riuscito a chiamare il 112 e a chiedere l'intervento urgente delle forze dell'ordine. I militari, giunti in breve tempo sul posto indicato, sono riusciti a fermare il 60enne e a metterlo al sicuro. Sul luogo, in considerazione della situazione, sono arrivati anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma insieme al personale sanitario in ambulanza.

L’esagitato, come spiegato in precedenza, una volta placato è stato condotto al Policlinico di Tor Vergata per gli accertamenti del caso. Da quanto si apprende le condizioni di salute dell’uomo non desterebbero particolari preoccupazioni. La mattinata di paura si è conclusa così solo con un grande spavento.