Ruba la pistola a un carabiniere e spara: ucciso un marocchino a Vicenza

Si è conclusa nel sangue una sparatoria avvenuta questa mattina attorno alle 11 a Fara Vicentina, piccolo comune della provincia di Vicenza. La vittima è un cittadino marocchino, che dopo aver rubato la pistola a un carabiniere ha iniziato a sparare, colpendo anche un agente della polizia locale che era intervenuto sul posto. Le forze dell'ordine erano state richiamate da alcuni cittadini allarmati dalla presenza dello straniero, che appariva alterato e violentemente fuori di sé.

L'uomo, sia prima che durante lo sparo dei colpi di pistola, urlava "Allah Akbar", locuzione religiosa legata all'islamismo ma spesso utilizzata dagli estremisti integralisti durante i loro attacchi terroristici che, appunto, vengono compiuti in nome dell'islam. Sollecitati di cittadini, sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale e i carabinieri, che hanno tentato di portare alla ragione l'esagitato ma senza successo. A quel punto, le forze dell'ordine hanno cercato di bloccare l'uomo, che mostrava evidenti segni di pericolosità. Ne è nata una violenta colluttazione, durante la quale il marocchino è riuscito lestamente a sfilare la pistola d'ordinanza di uno dei carabinieri dalla fondina. A quel punto ha iniziato a sparare, arrivando a colpire uno degli agenti della polizia locale, un 40enne che ora si trova ricoverato all'ospedale San Bortolo di Vicenza, fortunatamente non in pericolo di vita.

Quando lo straniero ha iniziato a sparare, i carabinieri sono stati costretti a rispondere al fuoco, colpendo l'uomo e uccidendolo. Maria Teresa Sperotto, sindaco della cittadina vicentina, ha spiegato: " Gli agenti stavano facendo il loro giro di routine e hanno chiamato i carabinieri perché avevano bisogno di un supporto. In quel momento dev'essere successo il fatto. Me ne rammarico per tutti, sia per la persona che è deceduta, sia per il nostro agente che è rimasto ferito ".