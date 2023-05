Il torto ai genitori in lutto: cosa faceva sulla tomba del figlio morto

Stanchi dei continui furti di fiori dalla tomba del figlio scomparso prematuramente, avevano inserito un microchip nelle ultime piante lasciate davanti al loculo con l'obiettivo di smascherare il ladro. E hanno scoperto, non senza sorpresa, che a rubare in continuazione gli omaggi floreali era una donna residente nella provincia di Pisa, la quale sembrava quasi divertita del gesto e non manifestava segni di pentimento. Questa la vicenda surreale che arriva da Viareggio, denunciata su Facebook da Luigi Cecchi e Serena Barsotti. Si tratta dei genitori di Alessandro Cecchi, ex-pasticciere toscano scomparso a soli 27 anni nel 2018 a causa di un incidente stradale. Il giovane morì a seguito dell'impatto e riposa in un cimitero della costa toscana. I genitori, al pari del resto dei parenti e degli amici, non lo hanno mai dimenticato e non dimenticano di portargli un mazzo di fiori al termine di ogni visita.

Ai genitori non è tuttavia sfuggito un particolare: i presenti floreali lasciati sulla tomba del figlio venivano sistematicamente rubati. Furti che si ripetevano da un quinquennio e che a loro modo di vedere rappresentavano un oltraggio alla memoria del ragazzo. La situazione è andata avanti a lungo, fino a quando la coppia non ha avuto un'intuizione: pur di andare in fondo alla questione, la madre ha deciso di nascondere un microchip munito di localizzatore satellitare all'interno delle ultime piantine posate davanti alla tomba. Un'azione messa in atto per individuare l'autore di questi atti predatori, che si è rivelata decisiva: nelle scorse ore, dopo aver ricevuto il segnale del chip, la donna si è messa al volante insieme ad un'amica per seguire lo spostamento della piantina.