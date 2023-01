"Legate e fatte annegare". Caccia al killer seriale di tartarughe

Non si ferma la strage di tartarughe a Barletta (Puglia), dove sembra stia agendo un killer seriale. Sale a quattro, purtroppo, il numero di testuggini Caretta caretta torturate e uccise da un assassino dal volto ancora ignoto. I volontari del centro di recupero tartarughe marine di Molfetta lanciano l'ennesimo messaggio di allarme: " Teniamo gli occhi aperti e rinnovano l’appello a non abbassare la guardia ".

Legate e lasciate annegare

Una morte orribile quella inferta agli esemplari di Caretta caretta finiti nelle grinfie del killer. Le prime segnalazioni risalgono a inizio di questo mese, quando i volontari del centro recupero per tartarughe avevano mostrato le immagini del salvataggio di alcune testuggini.

Le tartarughe erano state rinvenute in due occasioni a Barletta, ormai prive di vita. Secondo quanto dichiarato dai ragazzi che si occupano di loro, il killer le aveva prima legate collo e pinne a dei macigni per poi lasciarle annegare nel mare.

Una morte atroce, insopportabile da pensare. I volontari avevano dunque chiesto a tutti di segnalare qualsiasi movimento sospetto. Considerata la gravita della situazione, è infatti fondamentale trovare il responsabile. " Preghiamo tutti di aprire gli occhi, di non voltarsi dall'altra parte, di aiutarci a fermare questa strage assurda e insopportabile ", avevano dichiarato i ragazzi del centro di recupero tartarughe marine di Molfetta.

La mattanza non si ferma

A distanza di tempo non arrivano purtroppo buone notizie. I volontari hanno infatti rinvenuto altre testuggini morte, uccise sempre allo stesso modo. " Ieri la Capitaneria di Porto di Barletta ha rinvenuto altre due tartarughe vittime del mostro efferato che lega queste creature indifese a massi per farle affondare e ucciderle annegate ", si legge in un recente post pubblicato sulla pagina Facebook del centro. " Le due Caretta caretta sono state legate alle pinne tra di loro: la più piccola delle due, dimenandosi nel tentativo di liberarsi dal cappio, si è autoamputata una pinna. Purtroppo essendo stata bloccata ad entrambe le pinne, è rimasta legata al macigno ed è annegata lo stesso ", prosegue il comunicato.

Al momento siamo a quattro vittime accertate, ma il numero potrebbe salire. I volontari pensano a qualche pescatore che opera nel mare nei pressi di Barletta. La Capitaneria di porto locale e la Guardia di finanza stanno facendo il possibile, intensificando i controlli.