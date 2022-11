Saman Abbas, il fidanzato: "Spero che i responsabili paghino"

" Sono soddisfatto per l'arresto di Shabbar, ma la notizia del ritrovamento di un corpo vicino a casa di Saman mi riempie di dolore e tristezza. Fino all'ultimo momento ho vissuto con la speranza che fosse ancora viva ". Ha il cuore spezzato Saqib Ayub, 21 anni, fidanzato e promesso sposo di Saman Abbas. Tramite l'avvocato Claudio Falleti, il legale che lo assiste, ha commentato la notizia del ritrovamento dei resti umani rinvenuti in un casolare di Novellara, a due passi dall'abitazione degli Abbas, e riconducibili - secondo le ipotesi degli investigatori - alla 18enne pachistana.

Le parole del fidanzato di Saman

Per l'identificazione certa del cadavere bisognerà attendere l'esito del Dna (gli accertamenti spettano alla Polizia Scientifica). Stando a quanto trapelato nelle ultime ore, sarebbe stato lo zio di Saman, Danish Hasnain, ritenuto dagli inquirenti " l'esecutore materiale " del presunto delitto, a indicare il luogo in sarebbe stata sepolta la ragazza. La notizia ha raggiunto inevitabilmente anche Saqib Ayud che, fino all'ultimo, ha sperato di poter riabbracciare la fidanzata. Una speranza che, però, ora sembra affievolirsi lasciando il passo al dolore e alla tristezza. " Aspettiamo le analisi della polizia scientifica. Se il corpo ritrovato fosse di Saman desidererei che avesse una degna sepoltura, è rimasta anche fin troppo tempo in un posto inospitale - dice a skytg.24 il fidanzato di Saman - Spero sia fatta giustizia e che i responsabili paghino per quello che hanno fatto. Chiedo un po' di privacy in un momento così difficile e delicato ".

L'arresto di Shabbar Abbas