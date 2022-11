"Celebreremo il suo funerale". Tutta Novellara si stringe per Saman

Saman Abbas " riceverà la cittadinanza italiana, credo prima di Natale ". Lo annuncia il sindaco di Novellara, Elena Carletti, in un'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa. Il primo cittadino di Novellara, località del Reggiano dove la 18enne pachistana viveva con la famiglia fino allo scorso aprile, ha espresso la volontà di farsi carico delle esequie non appena " avremo la certezza di potercene occupare, i funerali li celebreremo noi ".

La cittadinanza italiana per Saman

Saman diventerà a tutti gli effetti una cittadina italiana. " La prossima settimana sarà in commissione consiliare e abbiamo già avuto la disponibilità dalle parti politiche. Dopo fisserò un Consiglio comunale per conferirgliela ", spiega Elena Carletti. Fin dal suo arrivo in Italia, a Novellara, la giovane aveva manifestato il desiderio di "vivere all'occidentale". Al punto che, nei mesi precedenti alla scomparsa, aveva aperto un profilo su TikTok con il nickname "italian girl" in cui postava selfie e pochi altri contenuti. Il conferimento della cittadinanza è un gesto simbolico ma " anche un messaggio alle tante Saman che non conosciamo, ma ci sono. - conclude il sindaco di Novellara - La sua storia ha fatto esplodere la consapevolezza del problema dei matrimoni forzati. Qualcosa di concreto adesso deve nascere ".

Gli accertamenti sul cadavere