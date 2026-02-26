Santina Renda e il giallo dello Zorro Ranch: l’ombra dei file Epstein riapre il caso della bimba scomparsa

Mai più trovati: è quello che è accaduto a diversi bambini italiani, a partire da Denise Pipitone, rapita a Mazara del Vallo nel 2004, oppure a Pasqualino Porfidia, 8 anni, scomparso da Marcianise nel 1990, dopo aver giocato per strada con alcuni amichetti.

Quello stesso anno in cui Pasqualino non fa più ritorno a casa - dove la mamma ha fatto realizzare un maglione identico a quello che aveva il giorno della scomparsa e attende ancora il suo ritorno - scompare da Palermo Santina Renda, 6 anni. Ora nuove ipotesi investigative aprono uno squarcio, una possibilità, proprio su quest’ultimo caso: si torna a parlare di Epstein files, e quindi delle indagini sugli abusi di minori all’interno di una presunta rete collegata al miliardario Jeffrey Epstein.

Le ragazzine sepolte allo Zorro Ranch

È il 21 novembre 2019, e il conduttore radio Edward Aragon riceve un’insolita mail da un indirizzo Protonmail, un servizio basato su crittografia end-to-end e quindi estremamente riservato. In questa mail c’è scritto: “Sapevi che da qualche parte intorno allo Zorro Ranch sono state seppellite due ragazze straniere per ordine di Jeffrey e Madame G?”.

L’uomo, che si riferisce a una delle proprietà di Jeffrey Epstein, lo Zorro Ranch nel New Mexico, e alla compagna Ghislaine Maxwell, dice di essere inoltre in possesso di video rubati, che ritrarrebbero il tentativo di suicidio di una minore, fantasie di stupro e rapporti con minori, chiedendo per la cessione il deposito di 1 bitcoin nel suo wallet.

Sono trascorsi 4 mesi dal presunto suicidio di Epstein in carcere e il mittente aggiunge di essere un ex membro dello staff del ranch. Ma Aragon non dà seguito a un eventuale carteggio e consegna la mail all’Fbi.

Nuove indagini su Santina Renda

Quindi c’è la possibilità che ci siano vittime straniere, e quindi italiane, sepolte nelle proprietà di Epstein dopo essere state abusate? Questa domanda è stata posta già per il caso di Maddie McCann, la bimba britannica scomparsa in Portogallo nel 2007. Ma ora ci si chiede se questa ipotesi investigativa possa essere ricollegata anche a Santina Renda.

“Ho dato incarico a un esperto di cybersicurezza, il dottor Umberto Mauro, affinché facesse un’indagine su queste mail”, ha annunciato Luigi Ferrandino, avvocato della famiglia Renda, a “Chi l’ha visto?”.

Ferrandino avrebbe inoltre chiesto l’intervento della Farnesina e delle ambasciate italiane a Londra e New York, “affinché si faccia pressione sugli Usa, e in particolare laddove ci sono proprietà di Epstein, per vedere se c’è qualche riferimento, non