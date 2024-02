Il sapone per avvicinarsi alle vittime: ecco l'ultima tecnica dei ladri

Attenzione a questo espediente utilizzato dai ladri per avvicinarsi alle loro vittime e derubarle: a Milano una donna di 75 anni è stata raggirata da una coppia di malviventi che si sono serviti di semplice sapone.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l'episodio si è verificato nel pomeriggio dello scorso giovedì. La signora aveva appena terminato di fare la spesa nel centro commerciale, in via Osoppo, e stava facendo ritorno a casa, in viale Legioni Romane, quando si è imbattuta nei due malviventi. Questi, che dovevano averla tenuta d'occhio per diverso tempo, le si sono avvicinati quando lei era ormai arrivata al cancello della sua abitazione e le hanno versato sul collo del sapone, senza che se ne accorgesse.

A quel punto è scattato il piano. Uno dei due, infatti, si è proposto di aiutarla, dicendole di essere stata sporcata da uno stormo di uccelli. " Signora si è sporcata, la aiutiamo noi a pulirsi" , le avrebbe detto uno dei criminali, come riportato da Repubblica. Una scusa per poterle mettere le mani addosso e strapparle dal collo una collana d'oro. Commesso il colpo, i due si sono dati alla fuga, ignorando però di essere già nel mirino delle forze dell'ordine.

I criminali, infatti, erano pedinati dagli agenti della Squadra Mobile, che si trovavano di pattuglia per garantire la sicurezza delle strade. I poliziotti sapevano bene chi erano i due ladri, e sono entrati immediatamente in azione quando li hanno visti fuggire. A finire in manette con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso sono stati un peruviano di 46enne e un'argentina di 25 anni.

Come funziona la truffa

In pratica, i due avevano scelto la loro vittima al supermecato, dove si erano a lungo aggirati fingendo di fare la spesa. Indivuata la 75enne, l'avevano seguita fino a casa. Poi avevano finto che la signora fosse stata sporcata da un volatile, usando del sapone biancastro per simulare le feci di un uccello. Un piano molto semplice, che aveva però permesso loro di avvicinarsi alla signora con la scusa di aiutarla a pulirsi e afferrare la collana.

Una volta fermati, i due sono stati perquesiti. La collana è stata restituita alla legittima proprietaria, mentre il 46enne è stato trovato in possesso di un flacone di detergente intimo usato nella truffa. Quanto alla giovane argentina, la 25enne aveva con sé alcuni gioielli, come una fede nuziale, un braccialetto e alcuni ciondoli. Gli oggetti sono stati sequestrati, e la ragazza denunciata per il reato di ricettazione.