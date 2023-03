La follia sul tram a Milano: mandano in frantumi il vetro con un cestino

Si è concluso col ferimento di due donne e con un grande spavento il folle gesto compiuto ai danni di un tram da un gruppetto ragazzi nella notte tra sabato 11 e domenica 12 marzo a Milano. Furiosi per il fatto di non essere riusciti a salire a bordo del mezzo, questi ultimi hanno scagliato un cestino dei rifiuti contro di esso, mandando in frantumi un finestrino e ferendo due passeggere.

Cosa è accaduto

Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, i fatti si sono verificati intorno alla mezzanotte. Il tram, mezzo pubblico della linea 15, stava viaggiando in quel momento in direzione Rozzano. Tutto bene, fino al momento in cui questo non giunge dinanzi alla sede del Municipio 5, per la precisione all'incrocio tra viale Tibaldi e via Pezzotti in zona Stadera.

Alcuni ragazzi, che sono stati descritti dai passeggeri come individui di origine nordafricana, avrebbero perso la testa per non essere riusciti a salire a bordo del mezzo pubblico. Uno di questi, su per giù intorno ai 18 anni di età, avrebbe dapprima sferrato alcuni pugni contro la fiancata del tram e quindi afferrato un cestino dei rifiuti di grandi dimensioni per poi scagliarlo con violenza in direzione del mezzo pubblico.

Vetro in frantumi

Il pesante e grande oggetto ha letteralmente mandato in frantumi una vetrata, ed è proprio questo ad aver provocato il ferimento di due passeggere che si trovavano a bordo in quegli attimi concitati. Investite dai frammenti di vetro volati verso l'interno del tram, a rimanere lievemente ferite sono state due donne italiane, rispettivamente di 38 e di 42 anni.

Subito dopo l'atto vandalico, i responsabili si sono dati alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce prima dell'arrivo sul posto delle forze dell'ordine. Forze dell'ordine prontamente allertate dal conduttore del tram della linea 15, che si è subito reso conto della potenziale situazione di pericolo per i passeggeri, segnalando quanto accaduto anche alla centrale operativa.

Due donne ferite

A raggiungere il tram è stata una pattuglia della polizia, che ha effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze dei passeggeri presenti al momento del raid vandalico. Unitamente agli uomini in divisa, sul posto sono giunti anche i soccorritori di Areu (l'Agenzia regionale emergenza urgenza). Le due donne sono state assistite sul posto e quindi trasferite in ambulanza al più vicino pronto soccorso per degli accertamenti. Proseguono tuttora, da parte delle forze dell'ordine, le ricerche dei responsabili del folle gesto.