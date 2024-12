Schiacciata da un albero, la tragedia di Francesca. Le grida del figlio, e la polemica sulle radici del pioppo

Ascolta ora 00:00 00:00

La tragedia di Francesca Ianni, la 45enne rimasta uccisa a Roma dopo essere stata travolta da un albero, ha scosso l'intero paese. Nel corso della giornata di ieri - lunedì 23 dicembre - la donna si trovava insieme ai figli in via Cesare Massini, nell'area urbana di Colli Aniene, quando è accaduto il terribile incidente. Uno dei pioppi del parco, forse a causa del forte vento, è crollato, uccidendola e ferendo anche un'altra persona. A un giorno di distanza dal dramma, ci si chiede se ciò potesse essere evitato.

Chi era Francesca Ianni

Una donna brillante ed estroversa. Così la descrivono i suoi conoscenti. Francesca Ianni, italiana di 45 anni, viveva da tempo a Bruxelles, dove insegnava fisica in una scuola italiana bilingue fondata nel 2017 nel Lycée Molière. La donna era tornata in Italia per le vacanze di Natale, e proprio in patria, purtroppo, ha trovato la morte.

Francesca era sposata con Iannik, rintracciato nelle ore scorse. Con l'uomo la 45enne aveva avuto tre figli, due maschi di 12 e 10 anni, e una femmina di 7. A rendere più dolorosa questa vicenda è proprio il fatto che i piccoli fossero presenti durante l'incidente. Tutti e tre hanno visto il pesante albero travolgere la loro mamma.

Ieri, insieme a Francesca, c'era anche l'amica Alessia A.. Anche la donna si trovava seduta su quella panchina e ha riportato serie ferite. Oggi è ricoverata all''Umberto I di Roma, e ha già subito un intervento chirurgico.

Il dolore dei bambini

I figli di Francesca hanno assistito alla tragedia, e difficilmente riusciranno a togliersi quelle immagini dagli occhi. In quei momenti di sconcerto e disperazione, il figlio più grande ha tentato di soccorrere la madre. I presenti lo hanno sentito urlare: "Mamma, mamma rispondimi!".

Il 12enne è stato il primo a raggiungere Francesca, tentando invano di rianimarla. A poca distanza da lui c'erano i fratellini di 10 e 7 anni.

Polemiche sul pioppo

Sul caso è stata naturalmente aperta un'inchiesta. Ci si interroga sul pioppo crollato sulla panchina. Quell'albero era da abbattere? Si poteva evitare la tragedia? Secondo Sabrina Alfonsi, assessore all'Ambiente, lo scorso settembre quel pioppo era stato soggetto a un'ispezione visiva e non erano stati individuati segni di cedimento. Tuttavia, i rilievi effettuati a seguito della tragedia hanno riscontrato dei tagli alle radici, probabilmente eseguiti per permettere la realizzazione di lavori stradali risalenti a circa 10 anni fa. Una parte di quelle radici tagliate è risultata secca.

Il Messaggero, che sta seguendo la vicenda, ha fatto sapere che a novembre 2024 più di 150 alberi sono stati ispezionati. Un tronco vicino al luogo dell'incidente, fra l'altro, è stato recentemente abbattuto dopo le richieste dei cittadini.

Tutto il verde viene curato dai cittadini, volontari che cercano di mantenere il verde per i bambini, il muro dell'anfiteatro del parco sta crollando, addirittura il ponte dove giocano i bambini è solo transennato, ma i ragazzi ci vanno comunque a giocare"

, ha fatto sapere una residente.