Ultraleggero si schianta: muore capitano delle Frecce Tricolori

A perdere la vita nel tragico incidente che nel tardo pomeriggio di ieri a Lusevera, in provincia di Udine, che ha coinvolto un ultraleggero precipitato al suolo c'è il capitano Alessio Ghersi, pilota del 313esimo gruppo addestramento acrobatico "Frecce Tricolori" come ha reso noto l'Aeronautica Militare che, contestualmente, ha espresso cordoglio per la morte di un parente del capitano.

" Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, generale di squadra aerea Luca Goretti, a nome di tutta la Forza Armata, si stringe alla moglie e ai loro due bimbi in questo momento di profondo dolore", scrive l'Aeronautica che ha cancellato il tradizionale evento di conclusione del periodo di addestramento della formazione in vista dell’inizio della stagione acrobatica che si sarebbe dovuto svolgere lunedì 1° maggio nella base militare di Udine Rivolto.

A far sentire la vicinanza ai parenti e familiari delle vittime è stata la premier, Giorgia Meloni, che con un messaggio su Twitter ha scritto di aver appreso "della prematura scomparsa del pilota delle Frecce Tricolori, il capitano Alessio Ghersi, che ha perso la vita insieme a un parente, precipitando con un ultraleggero in Friuli. A nome mio e del governo, sentita vicinanza alle famiglie e un abbraccio all'Aeronautica militare ". È intervenuto sui social anche il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, il quale ha espresso " Profonda tristezza per la drammatica scomparsa del capitano delle Frecce Tricolori, Alessio Ghersi, nome in codice 'Pony 5'. Ci stringiamo con il pensiero e, per chi crede, con la preghiera attorno a tutto il corpo dell'Aeronautica militare, a sua moglie e ai loro due bimbi nel suo commosso ricordo ". Non è mancato ovviamente nemmeno il cordoglio del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimilano Fedriga, che con un messaggio si è unito al dolore di famiglia e Aeronautica sottolineando la perdita " di una persona di grande valore. Come uomo e pilota, costituiva simbolo e orgoglio della Nazione italiana che fa sentire fieri tutti i cittadini e le istituzioni" .