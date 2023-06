Sciopero Atm confermato, a Milano stato di agitazione per una settimana

Per Milano si preannuncia una settimana nera dal punto di vista dei trasporti. È stato infatti confermato lo sciopero di sette giorni di Atm, che non potrà garantire il transito regolare dei propri mezzi. Una condizione che potrebbe provocare dei disagi ai tanti pendolari che ogni giorni necessitano di bus, metro e tram per spostarsi in una città ben nota per essere molto attiva.

Lo sciopero di una settimana

Si tratta di uno sciopero nazionale del lavoro straordinario. Come comunicato da Atm (Azienda trasporti milanesi), lo stato di agitazione, cominciato oggi, lunedì 5 giugno, proseguirà fino a domenica 11 giugno. Un'intera settimana in cui non tutti i servizi potranno essere garantiti.

Lo sciopero riguarderà le linee del trasporto pubblico milanese, inclusi bus, metro e tram. A incrociare le braccia e proclamare la mobilitazione sono stati i sindacati CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas e SGB. Stando a quanto specificato da Atm, i dipendenti dell'azienda potranno astenersi dal lavoro solo durante i turni straordinari, dato che è quello l'ambito in cui rientra lo sciopero. Ne consegue, dunque, che per il resto il servizio dei mezzi milanesi dovrebbe essere garantito. Ci si aspetta, al massimo, alcuni disagi ma solo in determinate fasce orarie, come 8:45-15 e dopo le 18. Servizio garantito anche a Como, con possibili attese fra le 8:30 e le 16:30 e passate le 19:30.

"Alcuni sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale dal 5 all’11 giugno. A Milano il servizio delle linee metropolitane e di superficie è garantito tutti i giorni. Potrebbero esserci maggiori attese tra le 8:45 e le 15 e dopo le 18 ", comunica Atm sulla propria pagina Twitter.

Le ragioni dello sciopero

Le associazioni sindacali hanno indetto lo sciopero per " la riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali a parità di salario, per la riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; per l'adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonchè per gli utenti del servizio TPL, per il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il TPL ".

Altro sciopero venerdì 16

Come se ciò non bastasse, lasciata questa settimana alle spalle, arriverà un altro sciopero, stavolta generico, che riguarderà i lavoratori. Nel calendario consultabile sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il sindacato Cobas ha proclamato per il 16 giugno una nuova giornata di agitazione che durerà 24 ore.

Per tutta la fascia oraria, dunque, la circolazione di autobus, tram e treni non potrà essere garantita.