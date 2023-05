Sciopero dei mezzi pubblici in Lombardia: cosa accadrà venerdì 12

Atteso in Lombardia un nuovo sciopero dei trasporti pubblici, in programma per la giornata di domani, venerdì 12 maggio: ad incrociare le braccia per 24 ore saranno infatti i lavoratori di Autoguidovie. Come annunciato con grande anticipo sul calendario degli scioperi in programma a disposizione sul portale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la protesta è stata indetta dagli aderenti al sindacato Osr Faisa-Cisal.

Fasce orarie

A rischio domani, quindi, i viaggiatori che fruiscono dei servizi dei mezzi della società Autoguidovie a Milano, Monza, Lodi, Pavia, Crema e Cremona, per quanto concerne la regione Lombardia: saranno possibili dei disagi anche nell'area di Bologna, stando a quanto segnalato proprio sul portale del Mit.

L'azienda ha informato che saranno comunque garantite a pendolari e viaggiatori le corse in partenza dai capolinea, dall'orario di inizio del servizio fino alle ore 8:29 e quelle dalle ore 15:00 fino alle ore 17:59. A rischio, invece, tutte le altre corse in partenza nella fascia oraria dalle 08:30 alle 14:59 e dalle 18:00 fino a fine servizio: a subire ritardi o cancellazioni potrebbero essere quelle delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431 e 433.

Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato Osr Faisa-Cisal per il nodo relativo al rinnovo del contratto aziendale dei lavoratori di Autoguidovie Spa e con l'obiettivo di ottenere una maggiore attenzione circa la delicata questione della manutenzione e dell'allestimento del parco mezzi.

Per cercare di comprendere quale potrebbe essere la portata del disagio nei trasporti, il più recente sciopero indetto dal sindacato Faisa Cisal per i lavoratori di Autoguidovie ha registrato l'adesione del 44% del personale che risultava operativo durante la fascia serale, vale a dire quella che, come riferito da Milano Today, era coinvolta nelle rimostranze.

Gli altri trasporti

Lo stop in programma per venerdì 12 maggio non coinvolgerà comunque i lavoratori del trasporto pubblico milanese: pertanto sia i mezzi della Atm, come bus, tram e metro, che quelli su binario di Trenitalia e Trenord, andranno avanti regolarmente col loro servizio. Potrebbe invece essere maggiore la portata dello sciopero in programma per il 26 maggio