La scomparsa poi il ritrovamento: il giallo della 42enne morta a Viadana

Ascolta ora 00:00 00:00

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche della 42enne di origine romena Maria Campai, scomparsa da venerdì scorso. La donna è stata vista l'ultima volta nella serata del 19 settembre, a Viadana, in provincia di Mantova, poi più nulla. I familiari hanno contattato le autorità e da allora si sono mobilitate le forze dell'ordine.

La scomparsa

Secondo quanto riferito, giovedì 19 settembre Maria Campai è uscita di casa dicendo di doversi incontrare con qualcuno. Non vedendola più rientrare, la sorella ha deciso di contattare le autorità locali per denunciare la scomparsa. Le ricerche, dunque, sono effettivamente partite da venerdì 20 settembre. Ad occuparsi del caso sono stati i carabinieri della Compagnia di Viadana, che per una settimana hanno cercato di rintracciare la 42enne. Le forze dell'ordine hanno inoltre chiesto la massima collaborazione ai cittadini, che si sono attivati.

A quanto pare sarebbe stato un amico ad accompagnarla a Viadana. L'uomo ha riferito che la Campai gli aveva detto di doversi incontrare con qualcuno, probabilmente un uomo. Dopo averla lasciata nel centro della cittadina, si era allontanato, sicuro che si sarebbe fatta risentire lei. Purtroppo non è mai successo. Di Maria Campai sappiamo inoltre che la donna era determinata a cambiare vita, cercando anche un nuovo lavoro.

Il ritrovamento

A distanza di una settimana, la drammatica scoperta. Il corpo della 42enne è stato rinvenuto in tarda mattinata di oggi all'interno di una villetta sita in via Monteverdi. Il cadavere si trovava in giardino e tutto fa pensare a un'aggressione sfociata in omicidio.

Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Mantova, che hanno cominciato ad effettuare un primo sopralluogo con annessi rilievi.

In questo momento c'è grande preoccupazione da parte degli inquirenti, che non esprimono sul caso. Per adesso non viene esclusa alcuna pista, e il livello di allerta rimane massimo.