"Si illuminano al buio". La stana scoperta sui gamberetti

È divenuto virale in poco tempo un video TikTok in cui una coppia di fidanzati mostra dei gamberetti che, a luci spente, iniziano ad emettere una strana luce, diventando fluorescenti. Un fenomeno che può sembrare incomprensibile e mettere in allarme, ma che invece ha una sua spiegazione.

Tutto parte da un breve filmato pubblicato su TikTok da Davide_e_Laura, l'account dove i due fidanzati di Varese pubblicano alcuni piccoli video. Nel filmato viene mostrato un mini-burger farcito di gamberetti. Quando le luci all'interno della stanza vengono spente, questi cominciano ad emettere luce con grande meraviglia da parte dei due protagonisti del video. " Comprati questa sera. Gamberetti da mangiare così crudi. Non ci credo ", dice una voce fuori campo. Alla fine i giovani decidono di buttare via il tutto. " Magari siamo ignoranti noi ed è normale che siano così ", dice la ragazza. " Preferisco rimanere nella mia ignoranza, ma vivo. Butta via ", aggiunge il ragazzo.

I fidanzati spiegano di aver acquistato i gamberetti quella sera stessa presso un supermercato di Varese. Si trattava di panini farciti di pesce già pronti, distribuiti da Esselunga. Fra gli ingredienti figurano code sgusciate di gambero argentino precotte (33%). Ma com'è possibile che queste inizino a brillare quando si spengono le luci? Chiaramente la prima domanda che uno si pone è se siano o meno pericolosi. A dare una risposta ci ha pensato la stessa Esselunga, intervenuta sotto al video dei ragazzi: "Ciao davide_e_laura, abbiamo risposto alla tua IG story" . " Vi ho mandato tutti i dati per procedere alle verifiche del caso. Grazie! ", è la replica dei fidanzati.

Per quanto insolita, una reazione del genere ha una spiegazione. Si tratta di un fenomeno chiamato bioluminescenza, che consente ad alcuni organismi di produrre luce grazie a una reazione chimica. Per quanto raro, può accadere, e ci sono stati altri casi di gamberetti fluorescenti.

A trattare l'argomento è stata anche la Food and Drug Administration americana.

A quanto pare queste reazioni sono dovute a deiche si trovano in natura e sono presenti negli intestini di pesci e crostacei. Questi batteri, spiegano gli esperti, non sono dannosi.