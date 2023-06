Festa per lo scudetto, Saulino nuda per il Napoli

Di fioretti per lo scudetto del Napoli ne sono stati fatti tanti. C’è chi ha mantenuto la parola data e ha fatto un tuffo in mare come Raffaella Fico, chi si è fatto buttare un secchio di acqua fredda addosso come Gigi D'Alessio e chi ha mangiato (quasi) un kg di polenta come Alessandro Siani. È trascorso quasi un mese dalla conquista del titolo da parte degli azzurri eppure c’è chi ancora vuole mantenere la parola data. Paola Saulino, la provocante 33enne influencer napoletana, in passato aveva annunciato di essere disponibile a un tour in autobus nuda nella sua città natale se la formazione guidata da mister Spalletti avesse vinto lo scudetto.

Pare che la promessa sarà mantenuta. Anche se in modo diverso a causa di problemi di viabilità. La Saulino avrebbe scelto di compiere il suo tour a piedi tra la folla in occasione dell'ultima partita di campionato, quella che vede il Napoli giocare allo Stadio Diego Armando Maradona con la già retrocessa Sampdoria. In quel’occasione, tra l’altro, gli azzurri alzeranno anche la coppa dello scudetto. E così la Saulino sfilerà senza vestiti a Fuorigrotta, vicino allo stadio, poco prima della gara per poi prepararsi per la partita. "Certi momenti vanno celebrati. Forza Napoli sempre!" , ha afferma l’influencer. Mantenendo la promessa, la giovane di certo catturerà l’attenzione di molti. Ma sarà davvero così? La Saulino potrà davvero passeggiare in strada senza vestiti?

La giovane è nota non solo per gli scatti provocanti postati su Instagram ma anche perché sembra amare la provocazione. Basti ricordare quando promise sesso orale (gratis) a tutti quelli che avrebbero votato No al referendum costituzionale. Era il 2016. Un impegno, il suo, che sarebbe culminato nel "Pompa tour". Più di recente si ricorda la "questione-Jorginho", l’ex calciatore del Napoli ora in forza alla squadra inglese dell’Arsenal. In quel caso le parole dell’influencer avevano scatenato la dura reazione della moglie del calciatore.