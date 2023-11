Scuolabus si ribalta a Rocca di Papa: illesi i bambini e l'autista

Uno scuolabus si è ribaltato su un fianco questa mattina mentre percorreva una curva in via San Sebastiano a Rocca di Papa, in provincia di Roma. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 7. Sul posto i pompieri e il personale del 118 che ha trasportato quattro bambini e il conducente in codice giallo in ospedale.

Secondo quanto ricostruito finora, lo scuolabus era in servzio: a bordo c'erano il conducente, l'assistente e alcuni bambini che, come ogni mattina, aspettavano di essere accompagnati a scuola. Improvvisamente, l'autista ha perso il controllo del mezzo, ha sbandato ed è uscito fuori dalla sede stradale ribaltandosi su un lato.

Appena arrivate, le forze dell'ordine e i mezzi del 118 hanno trovato il pullmino adagiato sulla fiancata di sinistra, lungo la via di San Sebastiano nel comune dei Castelli Romani. La sala operativa del Comando vigili del fuoco di Roma ha inviato sul posto due squadre di Marino e Frascati che hanno soccorso i minori coinvolti, il conducente e il suo assistente. In corso i rilievi da parte dei Carabinieri.

A causa del ribaltemento, il Comune di Rocca di Papa ha disposto la chiusura al traffico di via San Sebastiano. Fanno inoltre sapere che non c’è stato alcun ferito: tutti illesi, senza nemmeno un graffio, sia i cinque bimbambini che l'autista, e non è stato coinvolto nessun altro mezzo. I minori verranno comunque sottoposti a controlli sanitari a 360 gradi.

Stando alle prime dichiarazioni del conducente, si sarebbe bloccato lo sterzo dell'automezzo, cosa che, nonostante il manto stradale nuovo, gli avrebbe impedito di impostare correttamente la curva a gomito e che avrebbe fatto ribaltare il mezzo.