Caffè scontato se porti la tazzina da casa. L'iniziativa del bar ligure

In quest'estate di caro prezzi, con recensioni infuocate da parte dei clienti di bar e ristoranti che propongono scontrini in certi casi davvero incredibili, arrivano proposte per risparmiare almeno un po' sulle consumazioni.

Una singolare iniziativa arriva dalla Liguria, con un bar di Savona che promette un caffè dal prezzo ridotto nel caso in cui i clienti arrivino muniti di tazzina, cucchiaio e zucchero. Una proposta seria, oppure una stilettata polemica arrivata dopo le tante discussioni di questi ultimi giorni?

A spiegarlo a Il Secolo XIX sono gli stessi titolari della Bottega del caffè, bar di Millesimo (Savona). La loro iniziativa deriva dalla volontà di tagliare i costi dell'espresso e, allo stesso tempo, incrementare i consumi. " L'idea è nata da una battuta di mio papà in merito alla guerra che si sta scatenando nel mondo dei bar e della ristorazione. Da una chiacchierata in casa è venuto fuori qualcosa di più, un progetto per favorire il risparmio economico e il rispetto ambientale ", racconta Valentina Venturino, che gestisce con i genitori Elio e Marina la Bottega del caffè. " Così abbiamo deciso di lanciare seriamente una nuova iniziativa per calmierare il costo del caffè. Ci è sembrata una buona idea per ammortizzare i rincari legati all'aumento delle materie prime, ma senza rinunciare al piacere di un buon caffè di qualità o alla colazione al bar ".

Si tratta, dunque, di un'iniziativa seria. Una risposta al problema del caro prezzi che sta affliggendo il nostro Paese. Ed ecco che all'ingresso del bar di Millesimo sono comparsi dei cartelli per annunciare la proposta alla clientela. " Occhio! Se ti porti la tazzina, il cucchiaino e lo zucchero, l'espresso ti costa 70 centesimi ".

Insomma, dopo i 2 euro per il toast tagliato a metà e i 2 euro per il piattino in più, arriva una voce controcorrente, anche se qualcuno avrà sicuramente da ridire sulla richiesta di portarsi tazzina, cucchiaino e zucchero da casa.