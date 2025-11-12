Sea e Camera di Commercio, accordo per promuovere la provincia di Varese

Protocollo d’intesa sottoscritto da Sea, Camera di Commercio di Varese e Fondazione Varese Welcome per la promozione integrata della provincia con l’obiettivo di rafforzarne l’attrattività turistica, culturale, residenziale e imprenditoriale, valorizzare le eccellenze locali e intercettare i flussi turistici e di business che transitano ogni giorno dall’aeroporto di Milano Malpensa, infrastruttura strategica per la mobilità nazionale e internazionale.

“Malpensa è molto più di un aeroporto: è un hub di relazioni, opportunità e visibilità e questo Protocollo ci consente di mettere a disposizione del territorio varesino una piattaforma internazionale per raccontare le sue bellezze, le sue imprese e le sue potenzialità. Sea è orgogliosa di contribuire a questa sinergia istituzionale che rafforza il legame tra infrastrutture e sviluppo locale”, ha dichiarato Michaela Castelli, presidente di Sea.

“È un momento importante di sinergia istituzionale - ha aggiunto Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese e di Fondazione Varese Welcome -. L'aeroporto di Malpensa ha un ruolo strategico per l’economia del territorio proiettando il nostro sistema economico sul mercato globale. Con questa collaborazione vogliamo trasformare i flussi aeroportuali in investimenti concreti e nuova occupazione per il territorio”.

Il protocollo prevede diverse iniziative, coordinate da un gruppo di lavoro congiunto e avranno durata triennale, come l’attivazione di spazi promozionali nell’aeroporto, la distribuzione di materiale informativo, l’aggiornamento costante dei collegamenti tra Malpensa e le principali destinazioni turistiche del territorio, campagne di comunicazione multicanale sui principali eventi, fiere e manifestazioni a carattere nazionale e internazionale.

Un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni pubbliche e private per generare valore condiviso e promuovere la provincia di Varese non solo come destinazione turistica con i suoie i suoi, ma anche comecaratterizzato da eccellenze manifatturiere, imprenditoriali e da un tessuto economico dinamico, che ha nell’aeroporto di Malpensa un canale strategico per la proiezione internazionale e l’attrazione di investimenti.