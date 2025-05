Sea: utile e ricavi in crescita nel 2024, Armando Brunini confermato ceo

Ascolta ora 00:00 00:00

Decollo pieno per Sea nel 2024 con traffico passeggeri negli aeroporti di Linate e Malpensa che ha registrato 39,3 milioni di passeggeri, in aumento del 12% rispetto al 2023 mentre la merce trasportata, 728mila tonnellate è aumentata del 9% rispetto all’anno precedente arrivando a quota 728mila tonnellate. In crescita i ricavi della gestione: 823,1 milioni di euro (762,7 milioni nel 2023), l’Ebitda pari a 350,5 milioni di euro (335,3 milioni nel 2023) e l’utile netto: 170,6 milioni di euro (156,2 milioni nel 2023). In calo l’indebitamento finanziario netto: 254,4 milioni di euro (285,1 milioni di euro nel 2023). Questo lo scenario che emerge dall’approvazione del bilancio d’esercizio di Sea Spa e dall’esame del bilancio consolidato del Gruppo Sea.

La capogruppo Sea ha chiuso l’esercizio 2024 con ricavi di gestione pari a 814,4 milioni di euro (754,9 milioni nel 2023) mentre l’Ebitda è pari a 339,4 milioni di euro (322,9 milioni di euro nel 2023) e il risultato netto della Società registra un utile di 163,9 milioni di euro.

In assemblea è stato comunicato che S&P Global Ratings ha migliorato il livello di rating di Sea da “A-” ad “A”, mantenendo l’outlook stabile. L’upgrade fa seguito al recente miglioramento del rating sovrano dell’Italia e di quello della Città di Milano - si sottolinea in una nota -, e riflette il “solido profilo finanziario di Sea, confermato sia dalla performance 2024 e attese per i prossimi anni, sia dalla robusta posizione di liquidità che garantisce ampia flessibilità finanziaria”.

L’assemblea degli azionisti ha designato il nuovo consiglio di amministrazione che è composto da Luca Angelo Allievi, Armando Brunini, Michaela Castelli, Franco Maria Antonio D’Alfonso, Daniele De Giovanni, Daniela Mainini, Roberta Neri.

Alessandro Cafarelli, Stefania Chiaruttini e Luigi Di Marco sindaci effettivi. Simona Vittoriana Cassarà è stata indicata quale sindaco effettivo di nomina del ministero dell’Economia e delle Finanze, e assume la carica di presidente del Collegio Sindacale, Daniele Angelo Contessi è stato indicato sindaco effettivo di nomina del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.

Il cda, che si è riunito dopo l’assemblea, ha nominato Michaela Castelli presidente, Daniela Mainini vice presidente non esecutivo della società. Il direttore generale Armando Brunini è stato nominato dal nuovo cda nella carica di amministratore delegato.

L’assemblea degli Azionisti ha deliberato di destinare il risultato dell’esercizio 2024, pari a euro 163.942.887,21 nel seguente modo: 163.925.

000 euro agli Aazionisti a titolo di dividendo, per un importo pari a euro 0,6557per azione; 17.887,21 a riserva straordinaria.Deliberata la distribuzione agli azionisti di riserve disponibili per un controvalore pari a euro 60.000.000, corrispondente 0,24 euro per azione.