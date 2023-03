Un atto vandalico, un vero e proprio gesto intimidatorio. "Assassini" e "Affondiamo la Lega", le parole dipinte con la vernice spray sulla saracinesca della sede modenese della Lega. Ma la dirigenza locale della formazione di centrodestra (pur ricercando nella "campagna d'odio" creata dalle frange più estreme delle sinistra le motivazioni dell'accaduto) ha già fatto presente che quanto avvenuto non influenzerà neppure in minima parte l'impegno futuro del partito. Questa la posizione del Carroccio a Modena, a seguito dell'episodio di vandalismo concretizzatosi ieri e reso noto dai vertici modenesi del sodalizio politico in una nota pubblicata sui social network. "La Lega - Salvini Premier, sezione di Modena denuncia, il grave episodio di vandalismo che ha colpito la sede provinciale di via Gobetti 24 in città - si legge - nessuna azione creerà disturbo nell’attività politica messa in atto che proseguirà ancora più intensa e determinata".

Il raid nella notte

Stando alle prime ricostruzioni, gli autori dell'azione avrebbero agito durante le ore notturne, sfruttando l'assenza di testimoni. Ad accorgersi del raid sarebbero stati alcuni dirigenti leghisti che nella mattinata si sono recati sul posto per riaprire la sede. Gli stessi che avrebbero poi informato la polizia: gli inquirenti starebbero in queste ore passando al setaccio le telecamere del circuito di videosorveglianza presenti nella zona, con l'obiettivo di ricavare dai filmati degli indizi utili per risalire al più presto all'identità dei vandali. Anche se Matteo Rancan e Guglielmo Golinelli, rispettivamente capogruppo leghista nel consiglio regionale dell'Emilia - Romagna e segretario provinciale della Lega a Modena, non sembrano avere dubbi: le frasi offensive vergate da ignoti sarebbero figlie del clima d'odio creato nei confronti del Carroccio da alcuni esponenti della sinistra. Ai quali non hanno risparmiato una stoccata.

Un gesto vile