"Sei russa? Non ti vendiamo l'acqua". Scoppia il caso a Fiumicino

Sei russa? Per te niente acqua. Non è uno scherzo, ma quanto denunciato da Anna Larina sui social network in un video che è diventato virale nel giro di poche ore. La donna, in Italia da dieci anni, ha raccontato ai suoi seguaci di non aver potuto comprare una bottiglietta d’acqua all’aeroporto di Roma Fiumicino a causa della sua nazionalità, un chiaro riferimento a quanto sta accadendo in Ucraina da quasi tre anni a questa parte.

Secondo quanto ricostruito dalla Larina, l’episodio si è verificato domenica pomeriggio all'Aelia DutyFree del Terminal 1 di Fiumicino: "Al duty free, non mi hanno venduto la bottiglietta e mi hanno detto che non potrò comprare nient'altro perché ho il passaporto russo e perché la Russia due anni fa ha cominciato la guerra. Quando ho chiesto 'Dove c'è scritto?' mi hanno risposto 'Sul sito del Ministero degli Esteri. Può andare e vedere tutto lì'" . La donna, in partenza per Erevan, aveva mostrato in precedenza la sua carta d’imbarco alla cassiera – come previsto dal regolamento.

In un secondo video, più lungo del primo registrato all’aeroporto di Fiumicino, la Larina ha spiegato di aver replicato alle commesse del duty free Aelia gestito dalla multinazionale Lagardere di possedere il permesso di soggiorno e di pagare le tasse in Italia da dieci anni, e quindi di avere gli stessi diritti dei cittadini italiani: “Sono sotto choc. A Roma non posso comprare una bottiglietta d’acqua perché sono russa. Non so neanche come commentare” .