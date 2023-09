Combattente filorusso in vacanza a Verona. L'ira di Kiev: "Criminale di guerra"

La foto di un bacio con la moglie davanti al balcone di Romeo e Giulietta a Verona. Peccato non si tratti di un turista qualunque ma di Ivan Katanaev, sospetto criminale di guerra russo. La denuncia arriva dagli attivisti ucraini dopo aver visto gli scatti condivisi dall'uomo sul profilo Instagram, ora reso privato, durante una vacanza romantica in Italia.

In questi giorni, Katanaev ha pubblicato diversi selfie che lo ritraggono in dolce compagnia nei luoghi iconici della città degli innamorati: in piazza dei Signori, di fronte alla statua di Dante, o appunto sotto il balcone dei famosi amanti shakespeariani. Foto che hanno suscitato l'indignazione di chi descrive il soggetto come "criminale di guerra che, per sua stessa ammissione, l’anno scorso si trovava a combattere partecipando attivamente all’invasione russa a Mariupol e in Donbass" .

Sui social Katanaev non ha mai fatto mistero delle sue idee a favore dell'invasione di Kiev. All'epoca dei fatti, era stato lui stesso a ritrarsi in tenuta bellica nei luoghi del conflitto, anche se non ci sono prove definitive che lo colleghino a crimini di guerra. Interpellati dal Corriere di Verona, i vertici della questura scaligera confermano di non essere stati allertati e che non sussistono mandati di cattura a carico del russo.

"Questo è Ivan Katanaev, un russo criminale di guerra, che ha deciso di prendersi una pausa dall’uccisione degli ucraini ed è stato autorizzato a entrare nella solare Italia" , ha commentato il sito ucraino Mira of Kyiv.