Sequestrato in casa, picchiato e rapinato: paura per Stefano Valore

Paura per l'imprenditore romano 54enne Stefano Valore, che è stato sequestrato, pestato e rapinato in casa da una banda composta da quattro uomini. La vittima, che si occupa di tecnologia e sicurezza informatica ed è editore dell'agenzia di stampa nazionale Dire, si trova in buone condizioni di salute pur avendo riportato delle ferite durante la violenta incursione.

Stando a quanto riferito dalle autorità, tuttora impegnate nelle indagini per risalire all'identità dei malviventi, i fatti si sono verificati nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre. È all'incirca la mezzanotte, quando all'interno dell'abitazione di proprietà dell'imprenditore fanno irruzione quattro persone incappucciate e armate di pistola. I rapinatori riescono a immobilizzare a terra l'imprenditore e lo aggrediscono, colpendolo anche alla testa col calcio dell'arma da fuoco, per costringerlo a rivelare dove si trovavano il denaro e gli oggetti di maggior valore che custodiva in casa.

Il 54enne, costretto a collaborare coi suoi aguzzini, viene di fatto sequestrato per diverse ore, mentre i malviventi arraffano tutto ciò che di prezioso riescono a trovare: dopo essersi impossessati di monili, gioielli e denaro in contanti, mettendo le mani su un cospicuo bottino il cui valore complessivo resta ancora da quantificare con precisione, i quattro rapinatori si allontanano rapidamente dal posto, lasciando il 54enne ancora legato.

Dopo essere riuscito a fatica a liberarsi, Stefano Valore contatta le forze dell'ordine, facendo scattare l'allarme. A rispondere alla sua richiesta di aiuto sono i carabinieri della stazione di Ostia, ma in casa dell'imprenditore giunge anche il personale medico di un'ambulanza del 118, che presta sul posto le prime cure al ferito. Per fortuna nulla di grave, a quanto pare, ma il 56enne ha vissuto ore di terrore.

I militari danno immediatamente avvio alle indagini, effettuando i rilievi del caso e acquisendo le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza installate nelle vicinanze dell'abitazione dell'imprenditore romano.

Vige ovviamente il massimo riserbo, essendo le indagini tuttora in corso: per il momento si sa solo che dei quattro rapinatori solo uno sembrava essere italiano, mentre gli altri tre avevano un forte accento dell'Europa dell'Est.