Serata con il Quiz Music Show al Diaz 7 Milano

Una serata di divertimento da vivere in compagnia questo giovedì 31 ottobre nell’affascinante cornice di Diaz 7, a pochi passi da Piazz del Duomo a Milano con Quiz Game personalizzato, aperto a tutti i partecipanti. Tra una portata e l’altra della cena organizzata al Diaz 7 infatti, saranno i commensali a essere coinvolti in una appassionante sfida con la musica come filo conduttore. Occasione perfetta per riconoscere sia il livello culturale che per fare quattro risate perché l’unica regola del gioco è quella di non smettere di sfidarsi tra amici e divertirsi.

Il quiz abbraccerà tutti gli argomenti musicali: i generi dal pop alla musica classica, dal jazz all'heavy metal, dal rap ai cantautori, le colonne sonore, i festival, i supporti sonori, gli strumenti musicali e tantissime curiosità oltre a quiz sulle canzoni e gli artisti che più hanno appassionato intere generazioni. E ancora, sarà richiesto di riconoscere l’interprete di una canzone, identificare il titolo corretto tra varie opzioni legate a uno specifico artista, indovinare un cantante partendo da un’immagine sfocata o riconoscere il titolo di una traccia e tanto altro ancora.

Il gioco a quiz sarà gestito da un sistema elettronico e condotto da un ospite d’eccezione: un cantante e cultore musicale, affiancato dalla splendida Vanessa Minotti, nota presentatrice a 3BMeteo, oltre che apprezzata su La7, Paramount Channel e come inviata per “Quelli che il calcio”. E sarà proprio una voce fuori campo a guidare i partecipanti, indicando loro di scaricare l’app necessaria a rispondere alle domande del quiz. Nel frattempo, sullo schermo compariranno i veri protagonisti della serata, i volti dei partecipanti, pronti per le loro migliori performance. Un’occasione da non perdere, anche per gustare una cena da sogno e per l’esperienza da vivere all’interno di Diaz 7, un luogo capace sempre di sorprendere, in un crescendo di fantasia e curiosità. Basta mettersi alla prova.

Gli altri appuntamenti del palinsesto degli eventi “FOOD & FUN 2024 – lo show è servito”, vedranno fino alla fine dell’anno la partecipazione di grandi artisti con eventi dedicati alla comicità, al karaoke e, naturalmente, salottini sportivi e tanta musica e allegria. Una rassegna con un ricco programma di eventi pensati per soddisfare i gusti del pubblico di tutte le città presidiate dai flaghips Wincity. Oltre a Milano, protagonista della maggior parte degli eventi, sono infatti coinvolte anche le città di Roma e Catania in un caleidoscopio di serate per godere di ottimi momenti di spensieratezza, di aggregazione e piacevole intrattenimento, che non mancheranno di stupire il pubblico.

Queste le modalità di prenotazione obbligatoria per cena con spettacolo evento “Magic Quiz Show” del 31 ottobre al Diaz 7 Milano (30 euro), ricordando che l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni: ci si può iscrivere all’evento tramite il sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/ numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo ore 20); chiamare il numero 3346305677; prenotare direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA FINO DICEMBRE

MI Diaz - giovedì 31 ottobre - Quiz Music: Quiz Show

Roma - martedì 12 novembre - Comicità: Fatti una risata Marco Marzocca

MI Diaz - giovedì 14 novembre - Karaoke: Ke spettacolo

MI Diaz - giovedì

21 novembre - Salottino Sportivo: Bombeer Nicola AmorusoCatania - giovedì 5 dicembre - Dj On Stage: Dj Sally Bumps e Sara KariMI Diaz - giovedì 12 dicembre - Magia: Magicity: Andrea Paris