Quei "serbatoi di magma": cosa succede sotto i Campi Flegrei

La terra non trema da alcuni giorni ma questo non significa abbassare la guardia: la situazione sismica sui Campi Flegrei non registra scosse da una settimana ma è ancora presto per capire se si tratta di una pausa breve o più duratura. In ogni caso, gli esperti che si occupano da anni di monitorare l'area e quanto accade, soprattutto, nel sottosuolo, ipotizzano la presenza di "serbatoi" magmatici che avrebbero un ruolo determinante nel sollevamento progressivo del terreno.

Di cosa si tratta

La tesi non è condivisa all'unanimità da tutta la comunica scientifica ma si basa su studi che hanno effettuato alcuni vulcanologi esperti dell'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia): nel dettaglio la ricerca è stata pubblicata nel febbraio 2022 dal titolo " Dinamica della camera magmatica nella caldera dei Campi Flegrei " e firmata dai vulcanologi Chiara Paola Montagna, Paolo Papale e Antonella Longo. Gli scienziati hanno messo in evidenza qual è la dinamica del rimescolamento magmatico all'interno Campi Flegrei sottolineando i quali ci sarebbero " magmi collocati a bassa profondità e la probabile presenza di più serbatoi con diversa profondità, dimensione e forma che possono essere collegati in determinate fasi durante l’evoluzione del sistema" .

Nella loro ricerca, gli studiosi hanno scritto che " nel caso specifico dei Campi Flegrei, un abbondante componente di gas magmatico si riconosce nelle fumarole della Solfatara ". A destare più curiosità e preoccupazione è l'eventuale presenza di questi serbaoi magmatici: la presenza di uno di questi è certificata e si trova a 8 km di profondità con una larghezza stimata in decine di chilometri. Ma non è il solo perché " lotti ricchi di fluidi, interpretati come magma parzialmente fuso, sono stati identificati" a profondità comprese tra uno e sei chilometri. " I serbatoi meno profondi contengono magmi con composizioni dalla trachite alla fonolite", spiegano i riceracatori al Corriere.

Quanto accade in profondità, per adesso, non desta preoccupazione eccessiva come più volte hanno affermato gli esperti. Le simulazioni hanno messo in evidenza una " convezione (trasporto) e mescolamento del magma nella camera magmatica superiore, oltre a domini di dicchi (corpi di lava di forma simile a fogli) di alimentazione" . Come detto, tutta la struttura si troverebbe in condizioni di stabilità perché il magma in profondità e all'altezza dei serbatoi si "scambia" i flussi con quello più in superficie ma senza superare punti di criticità.