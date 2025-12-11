Sfonda la vetrata del parcheggio e rimane in bilico a 8 metri d'altezza: paura per un anziano a Milano

Attimi di paura durante la mattinata di oggi, giovedì 11 novembre, a Milano, dove un anziano ha rischiato per via di una manovra errata di precipitare da un parcheggio multipiano. L'episosio si è verificato nell'autorimessa garage sita in via Giacomo Zanella 49, all'interno della quale il protagonista della vicenda, un uomo di nazionalità italiana di 84 anni, aveva posteggiato la propria autovettura. Stando a quanto riferito delle autorità, al momento di uscire dal parcheggio, presumibilmente per via di un errore compiuto al volante in manovra, l'anziano ha sfondato la vetrata al primo piano, rimanendo pericolosamente in bilico per qualche minuto a un'altezza di circa otto metri.

Per fortuna i soccorsi hanno risposto prontamente alle segnalazioni di aiuto inoltrate in centrale: al multipiano di via Zanella si sono precipitati i i vigili del fuoco di Milano con tre diversi mezzi provenienti in parte dalla sede centrale e in parte dal distaccamento di piazzale Cuoco. I pompieri hanno innanzitutto provveduto ad aiutare il conducente, visibilmente molto agitato e in stato di choc per il timore di cadere verso il basso.

Una volta messo in salvo l'84enne, trasportato dagli uomini del 118 in ambulanza presso il, i soccorritori si sono occupati di rimuovere l'auto dell'anziano da quella posizione e di mettere in sicurezza l'area, impedendo l'accesso al primo piano dell'autorimessa per poter operare in tutta sicurezza. Nessuno si è fatto male, per fortuna. Ma pochi centimetri e la vettura sarebbe precipitata al suolo con ben altre conseguenze per il conducente.