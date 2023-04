Sfondano la porta, ma si ritrovano in casa del questore di Roma

Un qui pro quo imbarazzante dopo momenti di sconcerto. Un equivoco che ha del clamoroso è quello che durante uno sfratto esecutivo ad Ostia ha portato le forze dell’ordine a sfondare l’abitazione del questore di Roma, Carmine Belfiore. L’errore è stato frutto di un ricordo appannato della proprietaria, una giovane studentessa che aveva ereditato la casa ma che non ricordava con precisione quale fosse la porta d’ingresso.

Lo sfratto con sorpresa

Dopo aver avviato un braccio di ferro con l’inquilino che occupava la casa della nonna sul noto litorale laziale senza pagare l’affitto - non è riuscita a percepire neanche un centesimo di canoni di locazione - la studentessa ha iniziato una causa e ha ottenuto lo sfratto esecutivo. Come riportato da Repubblica – Roma, nei giorni scorsi via alla mobilitazione: oltre alla giovane e all’ufficiale giudiziario, presenti i carabinieri, un’ambulanza del 118 e un fabbro. Con qualche incertezza – ricordava l’area interna dell’abitazione e non quella esterna – la ragazza ha indicato un appartamento.

Dopo aver bussato e citofonato più volte senza ricevere risposta, l’ufficiale giudiziario ha fatto entrare in azione il fabbro. Saltata la serratura e sfondata la porta, la studentessa ha subito capito che non era quella la casa che ricordava: “Non è questo l’appartamento di nonna. Dove siamo?” . Imbarazzo e preoccupazione per la svista marchiana. La risposta alla sua domanda è arrivata pochi minuti dopo, conclusi gli accertamenti del caso: l’abitazione era quella del questore di Roma, Carmine Belfiore. L’equivoco è stato chiuso subito dopo in un clima di disagio generale, complice la caratura della vittima del disguido. L’unica preoccupazione per il questore capitolino è quella di dover mettere una serratura nuova alla porta del suo appartamento.

Chi è il questore Carmine Belfiore

Classe 1961, Carmine Belfiore è stato nominato questore di Roma lo scorso 5 dicembre 2022. Il sessantaduenne aveva già svolto in passato incarichi nella questura capitolina: nel 1989 è stato assegnato alla Digos, dal 2008 ha diretto il Commissariato distaccato di Tivoli e quelli circoscrizionali di “San Lorenzo” e "Viminale”, mentre dal 2011 al 2013 ha assunto l’incarico di vicario del Questore di Roma. Nel 2013 ha ricoperto l’incarico di questore a Terni, mentre nel 2017 è stato nominato questore di Latina. Dal 2019, invece, ha diretto l’Ispettorato Generale di Pubblica Sicurezza presso il Senato della Repubblica. Ora la nuova avventura a capo della questura romana.