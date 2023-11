Si appartano in auto mentre fuori c'è la tempesta, 10mila euro di multa per la coppia

Decisa a stare insieme nonostante il terribile maltempo, una coppia di giovani ha scelto di appartarsi in auto per avere dei momenti di intimità, senza curarsi di essere in un luogo pubblico. Per i ragazzi, però, è scattata la maxi sanzione per atti osceni.

Cosa è successo

Maxi-multa per una coppia di giovani sorpresi in auto in atteggiamenti intimi da una pattuglia di agenti della squadra mobile della questura di Firenze. I poliziotti hanno notato i due appartati nella loro vettura e intenti a fare sesso, e per questa ragione si sono visti costretti a intervenire, dato che si trattava di una ampiamente frequentata. Per la precisione i focosi amanti avevano scelto come luogo d'incontro via Bonifacio Lupi, a pochissima distanza da via Zara, dove fra l'altro si trova la sede della polizia.

Il caso si è verificato nel corso della tarda serata di ieri, giovedì 2 novembre, quando la città di Firenze si trovava già a dover fare i conti con i devastanti effetti del maltempo. Oltre a compiere atti osceni in luogo pubblico, dunque, i giovani stavano anche rischiando di trovarsi in pericolo a causa delle condizioni meteo avverse. Impegnati in controlli di routine delle strade, gli agenti della squadra mobile hanno notato l'auto posteggiata in via Bonifacio Lupi intorno alle 2.00 del mattino e si sono subito accorti di cosa stava accadendo. I gesti dei due erano inequivocabili.

I poliziotti hanno quindi raggiunto i giovani, redarguendoli e sanzionandoli. Essendo infatti stati sorpresi a compiere atti sessuali in luoghi frequentati anche da altre persone nei loro confronti è scattata una sanzione piuttosto salata. Si parla infatti di una maxi-multa pari a 10mila euro. Protagonisti della vicenda una giovane di 23 anni del Viterbese e un ragazzo 21enne di Livorno. I due sono accusati non soltanto di atti osceni, ma anche di ubriachezza.

I precedenti

Non si tratta certo della prima volta che una coppia viene sanzionata per atti sessuali in pubblico. Restando nel capoluogo toscano, tre anni fa un ragazzo di 24 anni e una donna di 32 anni sono stati multati per essere stati sorpresi a commettere atti osceni in luogo pubblico. Anche per loro è scattata la sanzione da 10mila euro. La coppia era stata fermata dalla polizia municipale mentre si trovava al parco di San Donato.