"Non pagate il biglietto del treno". E ora il tiktoker marocchino finisce nei guai

È uno dei tanti cattivi maestri di TikTok. Sul social pubblica video in cui finge di essere un capotreno e invita gli utenti a viaggiare senza pagare il biglietto. Ma nelle scorse ore, come riportato dalla Nazione, è stato denunciato dalla polizia ferroviaria di Foligno nell’ambito di alcuni controlli contro il danneggiamento delle carrozze viaggiatori e dei treni. Protagonista della vicenda in questione è Omar Zangalewa, ventenne "tiktoker" di origini marocchine autoproclamatosi sui social "capo dei treni in Italia".

Il giovane italo-marocchino, il cui profilo social conta oltre 45mila follower, è solito aggirarsi a bordo di alcuni treni regionali, indossando berretto e pettorina da capotreno. Calandosi nella parte, si avvicinava ai viaggiatori (talvolta muovendosi su un monopattino elettrico, a quanto sembra) chiedendo loro di mostrare il titolo di viaggio, ma invitandoli a viaggiare senza biglietto. E dopo essersi ripreso con lo smartphone, caricava i filmati su TikTok. "Quando becchi un maranza con il biglietto e lo fai scendere - recita la didascalia di uno dei suoi video - il capo dei treni applica la sua nuova legge". Una tendenza a farsi beffe della legge che avrebbe evidenziato anche in altri video. "Quando sei in bagno e il controllore bussa alla porta cercando di farti la multa, ma tu non gli apri", ha scritto il diretto interessato nella presentazione di un altro video da lui postato.