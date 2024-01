La rapina dei finti poliziotti: rubano i Rolex e poi legano il padrone di casa al letto

La banda dei ladri travestiti da poliziotti colpisce nuovamente a sud di Roma. Ancora un episodio di furto in appartamento è stato registrato nel quartiere Laurentino, la zona urbanistica 12D situata internamente al Grande Raccordo Anulare, fra via Cristoforo Colombo e via Laurentina. I malviventi hanno citofonato intorno alle 20.15 di ieri al proprietario di una villa in via Mauriac e, fingendosi poliziotti, dopo aver mostrato un tesserino, si sono fatti aprire con la scusa di dover fare delle domande. Una volta in casa, i due, descritti come stranieri, hanno chiesto alla vittima dove fosse la cassaforte.

La rapina

Quando l'uomo, un 77enne italiano, in quel momento solo, ha risposto di non averne una, lo hanno minacciato di restare in silenzio altrimenti gli avrebbero fatto molto male. Dopo aver rovistato in varie stanze della villa, sono riusciti a rubare alcuni Rolex, dollari e euro in contanti il cui valore complessivo resta però da quantificare. Prima di scappare, i due rapinatori hanno imbavagliato e bloccato a letto la vittima con del nastro isolante senza però aggredirlo. L'uomo, riuscito a liberarsi, ha chiamato i poliziotti che hanno raccolto la denuncia e indagano. Ora sono sulle tracce dei due.

Il precedente

Un mese fa, come riporta il quotidiano Roma Today, erano state derubate da finti poliziotti in una casa sulla via Laurentina altre due donne, entrambe di origine rom. Quattro malviventi, a volto coperto e armati, erano entrati nell'appartamento trafugando oggetti in oro e denaro prima di fuggire. I ladri si erano presentati come esponenti delle forze dell'ordine e avevano detto alle vittima della rapina di dover effettuare alcuni controlli. A indagare sulla banda dei finti poliziotti sono i carabinieri della stazione di San Paolo e i militari del nucleo investigativo di Roma Eur