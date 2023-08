Si tuffa nel canale a Cesena e batte la testa: giovane rischia la paralisi

Si era tuffato in un canale che scorre a due passi dal mare. Qualcosa è però andato storto: dopo aver sbattuto la testa, è infatti stato ricoverato in ospedale e gli è stata riscontrata una lesione midollare. Protagonista della vicenda che arriva dalla Romagna è un ragazzo di 24 anni originario di Bologna, il quale rischia allo stato attuale delle cose di rimanere paralizzato. Sull’accaduto sta indagando la Capitaneria di porto di Riccione, che ha inviato un fascicolo in procura. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei militari, che stanno compiendo accertamenti per ricostruire con precisione l’esatta sequenza dei fatti grazie anche alle testimonianze degli amici che si trovavano in zona quando si è consumato il dramma. Sulla base di quanto riportato dalla stampa locale, tutto è iniziato durante una festa in spiaggia.

I ragazzi, secondo quanto riferito agli inquirenti, avevano trascorso il pomeriggio e la prima parte della serata in un locale sulla spiaggia, dove era in corso una festa. Una volta terminato il party, sarebbero usciti dalla discoteca per dirigersi verso la foce del fiume, quando il giovane avrebbe deciso di cimentarsi in un tuffo nel canale di Marano di Riccione. Un corso d'acqua che, a quanto sembra, in alcuni tratti non supera il metro di profondità. E stando al quotidiano Il Resto del Carlino, in quel punto sussisteva oltretutto il divieto di balneazione. Il ventiquattrenne vi si sarebbe gettato di testa, picchiando poi il capo contro il fondo del canale e perdendo i sensi. Ad allertare i soccorsi sono quindi stati i compagni del ragazzo, accortisi del fatto che qualcosa non andasse.

Quando è stato ripescato dai soccorritori, il giovane non riusciva a muovere le gambe: si è reso necessario il trasporto in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena, dove si troverebbe attualmente ricoverato. I riscontri medici hanno evidenziato immediatamente la presenza di una grave lesione al midollo. Per questo motivo, la scorsa notte, il giovane è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico: rischia come detto la paralisi e la sua prognosi resta riservata. Gli investigatori stanno indagando anche perché, sempre alla foce del Marano, lo scorso 2 agosto aveva perso la vita un ventiquattrenne egiziano, dopo un bagno in mare in compagnia di due connazionali. Quel giovane era stato ritrovato cadavere poco distante la foce del corso d'acqua, dopo essere stato trascinato al largo dalla corrente spinta dal vento di scirocco. E a breve potrebbero quindi esserci ulteriori sviluppi.