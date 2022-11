Sigla delle Brigate Rosse sotto casa di un assessore di centrodestra: indaga la Digos

Un gesto goliardico di cattivo gusto oppure un vero e proprio atto intimidatorio? Saranno le forze dell'ordine a dare la risposta alla domanda, visto che la Digos sta indagando sull'accaduto. Di certo c'è che nel centro storico di Perugia è apparsa una scritta che ha destato l'attenzione del Comune e degli inquirenti: "BR", l'acronimo delle Brigate Rosse. La particolarità è che le due lettere, dipinte da qualcuno con vernice rossa spray sulla pavimentazione del centro, sono comparse proprio nei pressi dell'abitazione dell'assessore comunale allo sport e al commercio, Clara Pastorelli, membro della giunta di centrodestra guidata dal sindaco Andrea Romizi. Stando alle prime ricostruzioni, l'autore avrebbe agito nelle primissime ore della mattinata di ieri, quando l'area era pressochè deserta. Dura la presa di posizione degli esponenti del centrodestra umbro, mentre le indagini sono ancora in corso.

"Fratelli d'Italia esprime ferma e decisa condanna del vile gesto compiuto in queste ore in centro storico, dove è comparsa una sigla inneggiante alle Brigate Rosse proprio di fronte all'abitazione di un assessore della giunta perugina. Un atto estremamente grave che purtroppo è solo l'ultimo di una serie di atti violenti perpetrati da estremisti politici che evidentemente faticano ad accettare le regole democratiche del vivere sociale - il pensiero del coordinatore locale di FdI, Riccardo Mencaglia, espresso in una nota - massima solidarietà da parte di Fratelli d'Italia all'assessore e alla giunta tutta, mai ci stancheremo di affermare che la democrazia e il rispetto delle regole non possono essere messe in dubbio da chi vuole tornare a creare un clima di terrore e violenza che ha negli anni già pagato un pesante tributo di sangue". "Esprimiamo profonda condanna per quanto successo - gli fa eco in un post su Facebook Giacomo Cagnoli, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale - si tratta di un gesto vile e molto grave".

La riserca di eventuali indizi