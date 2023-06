"Via Silvio Berlusconi". In Puglia l'omaggio al Cavaliere, Sala invece cauto

Ascolta ora: ""Via Silvio Berlusconi". In Puglia l'omaggio al Cavaliere, Sala invece cauto"

Una via intitolata a Silvio Berlusconi, come si confà ai grandi personaggi della storia. Accadrà per la prima volta ad Apricena, in provincia di Foggia. E quello pugliese non resterà probabilmente un caso isolato. La cittadina omaggerà l'ex premier e leader di Forza Italia dedicandogli una strada: lo ha reso noto il sindaco Antonio Potenza, dopo che la giunta comunale ha dato l'ok alla nuova intitolazione. Il cambio di toponomastica, fanno sapere le autorità locali, sarà accompagnato da una "cerimonia pubblica"

"Come comunità nazionale abbiamo assistito al tripudio di affetto nei confronti del presidente Silvio Berlusconi, a poche ora dai suoi funerali di Stato e dalla proclamazione del lutto nazionale", ha affermato il primo cittadino, annunciando l'iniziativa della giunta apricenese. "La nostra città ha deciso di cristallizzare quest'ondata di affetto nei confronti dello statista, imprenditore, leader politico e presidente del Consiglio che più di ogni altro ha fatto parlare di sé in tutto il mondo e che tanto ha fortemente contribuito alla storia del Paese intitolandogli una via del nostro centro abitato", ha aggiunto il sindaco Potenza. A quanto si apprende, a diventare "via Silvio Berlusconi" sarà l'attuale "via Modena".

Così, la Puglia sarà la prima regione ad avere una via intitolata al compianto Cavaliere, omaggiato nei giorni scorsi con le esequie di Stato. Ma anche in altri luoghi d'Italia c'è chi sta pensando a celebrare Berlusconi attraverso l'intitolazione di spazi pubblici. L'argomento si è posto chiaramente anche a Milano, città natale del compianto presidente nonché luogo d'elezione delle sue più vincenti attività imprenditoriali. Riccardo De Corato, ex sindaco e deputato Fdi, ha ad esempio proposto che il Comune intitoli a Silvio Berlusconi l'attuale via Volturno, dove il grande imprenditore è nato. L'esponente meloniano ha parlato al riguardo di "atto di riconoscenza e gratificazione verso una illustre personalità che ha saputo dare, sia dal punto di vista politico che, soprattutto, imprenditoriale, moltissimo alla nostra nazione e in particolare alla città di Milano".

Sull'ipotesi, tuttavia, l'attuale sindaco Beppe Sala si è mostrato particolarmente cauto. Alla possibilità di una "via Berlusconi" a Milano nell'immediato, il primo cittadino ha risposto: "No, perché a me piace rispettare le regole. Noi ci siamo dati una regola che è che solo a dieci anni dalla morte si può dedicare una via, altrimenti sull'onda dell'emotività avremmo tantissime richieste". Sala ha poi chiarito che il Comune "non ha mai derogato" a questa regola. "Berlusconi è stato un grandissimo personaggio, però non lo abbiamo fatto neanche per Umberto Veronesi, che ha salvato migliaia di vite. Credo poi che Milano lo abbia ricordato ieri, non abbiamo altro in mente", ha aggiunto. Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, ha invece rivelato a SkyTg24 il proprio desiderio di intitolare a Berlusconi un importante luogo a Palazzo Lombardia. "Ho un'idea chiara ma non la dico perché vorrei anticiparlo prima alla giunta", ha fatto sapere.