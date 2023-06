"Era necessario?". Il sindaco scrive a Mattarella per... un passaggio a livello

I lavori previsti da Regione Toscana e LFI per la messa in sicurezza della ferrovia nel paese di Subbiano (in provincia di Arezzo) prevedono l'eliminazione di un passaggio a livello (a quanto pare già privo di sbarre) che verrà rimpiazzato da un muro. L'amministrazione comunale di centrosinistra non ha però gradito la decisione e ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, facendo ricorso e chiedendo un intervento volto a rivedere o a bloccare le operazioni. Questa la bizzarra protesta che arriva dalla Toscana, portata avanti da Ilaria Mattesini. La sindaca (eletta nel 2019 con la lista civica "Insieme per Subbiano", sostenuta anche dal Partito Democratico, ndr) si è infatti opposta ad un intervento in previsione sulle stazioni della provincia aretina, che interesserebbe nel dettaglio la frazione di Santa Mama. Un borgo periferico che ha una delle proprie porte d'accesso proprio sul lato della ferrovia, in buona sostanza.

Il ricorso al presidente della Repubblica

E LFI, nell'ambito di una serie di cantieri volti a migliorare la sicurezza e la fruibilità delle fermate ferroviarie, ha deciso di innalzare un muro per "chiudere" di fatto quel passaggio, giudicato forse non più in linea con gli standard previsti per la sicurezza. Un'iniziativa che, stando a quanto fatto presente dalla stessa Mattesini, i residenti non avrebbero apprezzato. Non tutti, perlomeno: accanto a chi ha gradito perché giudicava evidentemente pericoloso quel passaggio a livello, c'è stato chi ha puntato il dito contro i risvolti logistici del cantiere, che al termine del lavoro costringerebbero gli abitanti a non poter mai più utilizzare quella via d'uscita. "Ci siamo visti quindi costretti ad impugnare, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - ha spiegato Mattesini sulla propria pagina Facebook - i provvedimenti che hanno decretato la prossima soppressione del passaggio a livello e il blocco della viabilità a sud del borgo".

La Lega: "C'era bisogno di scrivere a Mattarella per un passaggio a livello?"