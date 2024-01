La sinistra "cancella" una domenica di carnevale per far spazio al Capodanno cinese: è polemica

L'amministrazione comunale di sinistra avrebbe "cancellato" l'ultima domenica di festeggiamenti per il carnevale. E lo avrebbe fatto per far spazio alle celebrazioni per il Capodanno cinese. Questa, se non altro, è l'accusa che la Lega ha rivolto nelle scorse ore alla giunta Falchi, a Sesto Fiorentino. E nella realtà comunale facente parte della Città Metropolitana di Firenze è inevitabilmente scoppiata la polemica. Stando a quanto riporta la stampa locale, il programma prevede tre iniziative pubbliche per le vie della città in occasione del carnevale, due delle quali fissate per le prossime due domeniche. Per la domenica precedente al Martedì Grasso, tuttavia, non è prevista alcuna sfilata in maschera. E secondo Daniele Brunori e Roberto Abate, consiglieri comunali del Carroccio, questa decisione sarebbe stata presa dall'amministrazione di sinistra per dare spazio al Capodanno cinese.

"Il Carnevale a Sesto non è soltanto una serie di eventi – hanno attaccato i due, stando a quel che riporta il quotidiano La Nazione​ - ma una tradizione radicata nell’identità sestese. Ci saremmo aspettati da questa amministrazione un rilancio di questa manifestazione ed invece abbiamo appreso dell’incomprensibile decisione di cancellare l’ultima domenica di festeggiamenti del Carnevale per sostituirla con le celebrazioni per il Capodanno Cinese". I due esponenti dell'opposizione hanno quindi invitato il Comune a fare un passo indietro, prevedendo accanto al Capodanno cinese anche la "terza domenica" di carnevale. "Sia chiaro: niente contro la festa cinese. Ci fa piacere che si festeggi la ricorrenza di una comunità importante per la nostra città, troviamo però che le feste "d’importazione" dovrebbero arricchire e non sostituire quelle autoctone - hanno concluso - tra l’altro il Capodanno cinese è il 10 febbraio quindi la decisione del Comune ci lascia ancora più perplessi. Si potevano prevedere entrambe le celebrazioni, permettendo a tutti i cittadini di festeggiare e divertirsi".