"Il PD se la prende con Giovannona Coscialunga, nel nome del politicamente corretto". Questo l'attacco, non senza un velo di ironia, rivolto da Fratelli d'Italia all'amministrazione comunale di centrosinistra di Firenze, guidata dal sindaco Dario Nardella. Ironico ma non troppo, visto che sulla base delle nuove disposizioni dovrebbe essere vietata la vendita (in certe zone della città) anche dei dvd di alcune pellicole interpretate ad esempio da Alvaro Vitali, Edwige Fenech e Pippo Franco. Nel mirino della formazione di centrodestra è finito il regolamento sulle “Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico Unesco”, altresì detto "Regolamento Unesco". Si tratta di una regolamentazione introdotta nel capoluogo della Toscana nel 2016, che prevede una serie di limitazioni (come il blocco alle aperture di nuove attività di somministrazione di cibo e bevande in alcune zone del territorio comunale) con l'obiettivo di tutelare il decoro del centro storico fiorentino.

Gli esponenti di Fratelli d'Italia si sono scagliati in particolare contro una delle novità introdotte nella nuova versione del documento (approvato nelle scorse ore) giudicata assurda. Si tratta nel dettaglio dell’introduzione del divieto di vendere gadget "che riportino un linguaggio sessista, lesivo delle differenze di genere, etnia, lingua, religione o opinioni politiche". Nella visione del centrodestra si tratterebbe di una disposizione piuttosto arbitraria, oltre che dettata dal "politically correct". E che dovrebbe portare, fra le altre cose, a vietare anche la vendita di t-shirt satiriche a sfondo politico o (come anticipato poc'anzi) di poster e dvd della cosiddetta "commedia all'italiana". Un vero e proprio atto di censura nel nome del politicamente corretto, secondo Fratelli d'Italia. Che non ha perciò risparmiato una "stoccata" al Partito Democratico.